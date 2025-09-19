Самарские студотряды ждут поддержки жителей региона

124

1 сентября Российские студенческие отряды запустили голосование, благодаря которому будет оценена активность региональных отделений. Результаты голосования станут одним из ключевых критериев в ежегодном рейтинге на определение лучшего регионального отделения студенческих отрядов.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек.

В 2025 году в составе студенческих отрядов Самарской области трудились более 3700 студентов и школьников, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие региона и всей страны.

Поддержать студенческие отряды Самарской области просто, для этого необходимо выполнить 4 шага:

1. Подписаться на официальный аккаунт Российских студенческих отрядов в VK: vk.com/rso_official;

2. В меню группы выбрать «Голосовать» или перейти по ссылке: vk.cc/cAaSdB;

3. В перечне найти «Приволжский федеральный округ».

4. Выбрать и отдать свой голос за Самарскую область.

Голосование продлится до 30 сентября. Каждый голос важен.

Фото: Самарские студенческие отряды