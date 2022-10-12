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Самарские студенты помогают отшивать обмундирование и конструируют спецодежду для бойцов СВО с помощью IT-технологий

12 октября 2022 17:16
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При разработке экипировки советуются непосредственно с военными, которым ее предстоит применять в жизни.

В рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ студенты и преподаватели Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна отшивают элементы обмундирования и работают над созданием верхней одежды для военных, которые отстаивают сегодня интересы нашей страны в  ходе проведения спецоперации.

Конструируют верхнюю одежду в мастерской «Цифровой модельер» с помощью IT-технологий. Оборудование в колледже появилось благодаря  национальному проекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

«Это целый комплекс, который включает компьютерное программное обеспечение, сканер и плоттер. Сначала с помощью сканера тела человека специалисты получают размерные признаки, которые используют при создании конструкции в программе. Как будет выглядеть будущее изделие, можно увидеть уже на мониторе компьютера. Такая технология позволяет сократить время, сэкономить материал и улучшить качество конструкции. В итоге можно сшить одежду, максимально удобную для применения на практике», - рассказывает заведующая технологическим отделением Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Елена Михайлова.

«Когда видим просто плоское лекало, оценить насколько эта конструкция удобна, технологична и эргономична, мы не можем. А вот уже глядя на аватар, одетый в нашу одежду, можем понять, какая величина, удобно или не удобно, и эту модель можем отдавать в раскладку, на печать, в пошив», - поясняет преподаватель конструирования швейных изделий колледжа Татьяна Мануйлова.

При разработке экипировки советуются непосредственно с военными, которым ее предстоит применять в жизни.

«Предварительно мы проконсультировались с военными. Прислушались   ко всем их пожеланиям и стараемся продумать все до мелочей: чтобы комбинезон, например, не сползал во время дождя, а пояс на форме был удобным. Специалисты внимательно выслушали, и сделают такое лекало, чтобы изделие было максимально комфортным», - подчеркивает директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, руководитель Самарского центра развития добровольчества Татьяна Санникова.

Также студенты колледжа заняты изготовлением сумок-чехлов для спальных мешков. Первую партию - 200 штук - уже передали предприятию-заказчику.

«Мы шьем сумки для спальных мешков для военных. Стараемся работать оперативно - чем больше отшили, тем лучше. На создание одной сумки уходит в среднем час. Сейчас непростая ситуация, и очень хочется поддержать наших военных», - студентка колледжа Анна Семионичева.

Студенты-волонтеры колледжа готовы помогать сегодня солдатам-землякам всем, чем могут и чему научились. Рассказывают, акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ они придумали ещё в 2014 году, когда Крым стал нашим. Тогда студенты-добровольцы вместе с преподавателями отправились в Сакский район, чтобы помогать местным жителям. С тех пор ездят туда каждый год - последние 6 лет работают на инклюзивном пляже.  Как только началась специальная военная операция, сразу организовали сбор гуманитарной помощи, которую сначала передавали в центры временного пребывания людей, а потом на Донбасс. Присоединиться к общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ может любой желающий – более подробная информация на сайте мывместе.рф.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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