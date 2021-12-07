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Самарские студенты готовы говорить со сверстниками о вреде наркомании

7 декабря 2021 11:57
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Самарские студенты готовы говорить со сверстниками о вреде наркомании

50 волонтёров из 12 образовательных организаций Самары приняли участие в выездном образовательном семинаре «ВНЕзависимости», где изучили основы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди подростков и молодёжи.

    С 30 ноября по 3 декабря на базе отдыха «Радуга» состоялся выездной образовательный семинар «ВНЕзависимости», целью которого стала подготовка волонтёров к проведению мероприятий для студентов в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также наркомании. 

Программа семинара включала в себя 4 образовательных блока: юридическое законодательство в сфере потребления и распространения ПАВ, оказание первой доврачебной помощи, психологические особенности формирования зависимостей, технология социального театра и ораторское мастерство.

На открытии проекта с приветственным словом и напутствием выступили Игорь Юртаев, заместитель начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по г. Самара; Иван Андрианов, председатель Общественного совета при следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области; Сергей Желтухин, заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции; Екатерина Щинина, начальник отдела молодёжной политики департамента культуры и молодёжной политики Администрации г.о. Самара.

Своими впечатлениями от образовательного интенсива поделился Марк Переведенцев, студент университета «МИР»: «Выезд был очень интересным и познавательным. Каждый день нас нагружали информацией, которая точно пригодится в жизни, и всё это происходило в необычных форматах. Лекции не давали заскучать, поскольку были интерактивными, и мы могли не только услышать новую информацию, но и усвоить её посредством моделирования ситуаций в жизни. Обязательно буду участвовать в подобных мероприятиях для получения опыта и компетенций».

Следующим этапом реализации проекта станет проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях города подготовленными участниками семинара. 

Актуальность работы по профилактике наркотической зависимости, к сожалению, не теряется — показатель распространённости наркомании в Самарской области продолжает оставаться выше аналогичных показателей, зарегистрированных в 2020 году. Согласно данным, представленным ОНК УМВД России по г. Самаре, за 12 месяцев 2020 года зафиксирован рост количества преступлений, совершённых несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков. Совершено 133 наркопреступления, что гораздо превышает  аналогичный показатель предыдущего года.

Организатором мероприятя выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский дом молодёжи» при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации г.о. Самара.

     

Теги: Стоп Наркотик

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