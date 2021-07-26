Самарские специалисты подготовят предложения по модернизации образовательного процесса

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О необходимости обновлений, о расширении программ повышения квалификации российских педагогов, о доступности дополнительного образования говорили в Уфе в ходе рабочей поездки сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой.

Педагоги, присутствовавшие на встрече, рассказали, что тема непрерывного профессионального развития для преподавательского сообщества очень актуальна, но пока нет понятной системы получения новых навыков и знаний.

В Самарской области уделяется большое внимание как развитию профессиональных возможностей для педагогов, так и для творческого и научного роста талантливых детей. Безусловно, продолжать совершенствовать механизм – задача федерального и регионального уровней, - уверена Ирина Липенская, директор Самарского регионального центра для одаренных детей "Вега", кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования.

«Повышение квалификации педагогических работников – ключевая задача, позволяющая любой образовательной организации достичь конкретных запланированных результатов. Главное – задать правильные векторы развития учреждения, которые позволят сделать акценты при выборе содержания и форм такой процедуры. Для этого, как справедливо отметила Елена Шмелева, необходимо большое количество программ для снятия выделенных проблем, постепенное решение которых создает вариативное пространство эффективной педагогической деятельности.

Экспериментальные площадки на базе педагогических университетов, безусловно, станут центрами поиска ответов на многие вопросы, а региональные центры выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи – площадками по апробации программ. Кроме того, центры, могут стать интеграторами всей работы с одаренными детьми, выстраивающими методическое и информационное взаимодействие образовательных и научных организаций, а также ведущих предприятий региона».

В центре всего – ребенок и его способности. Он станет успешным, востребованным и счастливым, нужно только выбрать кем: ученым, инженером, учителем, строителем, технологом. При этом, родители не должны тратить деньги на дополнительные материалы для обучения, - заявила Елена Шмелева.

«Мы бы хотели, чтобы многие материалы, которые позволяют совершенствовать знания, были доступны в Сети, в том числе, и рабочие тетради для школьников. Странно иметь все возможности, но по-прежнему тратить на это значительную часть бюджета семьи».

На решение проблем доступности образовательной среды (места в детсадах, школах, эффективные технологии обучения) направлены новые ресурсы – это одна из гарантий успешного будущего российских детей.

«Наша цель – совершенствовать школы с учетом мнений родителей. Будем собирать все предложения в народную программу «Единой России» в части модернизации образовательного процесса. Нет никаких сомнений, что всем школам нужна инфраструктура и методическая база. Постараюсь оказать максимальное содействие в этом вопросе», - заключила Шмелева.

Она напомнила, что ОНФ открыл портал по сбору предложений в части модернизации образовательного процесса. Все они войдут в народную программу «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в сентябре этого года.