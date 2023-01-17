Самарские швеи и волонтеры освоили производство кровоостанавливающих жгутов для бойцов СВО

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Сотрудники швейного коворкинга "Территория моды", который создан прошлым летом, недавно приступили к массовому выпуску нового изделия. Теперь в ассортименте продукции швейного цеха кроме поясных аптечек, маскировочных сеток, тактических носилок и плащей-пончо появились кровоостанавливающие жгуты, сообщает sovainfo.ru.

Правильное название этого изделия - турникет. Оказывается, у этого слова есть множество значений.



Например, "Большая медицинская энциклопедия" определяет этот термин как "прибор для временной остановки кровотечения из больших сосудов конечности или головы путем сдавления приводящих сосудов".

- Сейчас турникет является основным изделием для нашего производства, - рассказал соучредитель швейного коворкинга "Территория моды" Виталий Сылка. - Образец нам принесли военнослужащие, мы адаптировали его под наше производство и начали выпуск. Первую партию в количестве 500 штук мы уже отправили по месту требования. Сейчас к отправке готово еще 2000 изделий.

По словам Виталия Сылки, который держит постоянную связь с бойцами СВО, потребность в турникетах у солдат очень велика. Моделей и разновидностей этого изделия существует множество, однако самарские производители учли ряд факторов. Теперь наши турникеты имеют преимущества перед аналогами.

- Наш турникет сделан на основе стропы, его невозможно порвать, он не скользит в руках. Устройство не имеет обратного хода, то есть не ослабляет изначально созданного натяжения, - рассказал Сылка. – Для экстренной помощи раненым это изделие крайне необходимо, оно предотвращает кровопотери и помогает спасти жизнь.

Швейный коворкинг «Территория моды» - проект социальный. Его учредители не ставят задачу в получении прибыли. Главная цель – помощь военнослужащим на передовой. Сейчас в цехе постоянно работают шесть профессиональных швей, которым помогают волонтеры. Этими силами на производстве готовы делать около 5000 турникетов в месяц.

- Мы не занимаемся производством амуниции, предназначенной для ношения оружия. Мы производим только изделия, предназначенные для спасения людей, - подчеркивает Виталий Сылка.

- Как патриоты своей страны мы не могли остаться в стороне от текущих политических событий и решили применить свои знания и компетенции, помогая военнослужащим, - говорит художник-модельер, соучредитель коворкинга «Территория моды» Мария Казак. - В организации этого швейного пространства приняли участие многие представители профессионального сообщества региона, предоставив необходимое оборудование. Штатными сотрудниками со временем стали самые активные волонтеры, имеющие базовые навыки, необходимые для выполнения работ на должном уровне. В основном это женщины старшего возраста, которых мы поддерживаем, создавая для них рабочие места.

Организаторы цеха напоминают, что производству очень нужна волонтерская помощь. Каждый желающий может принять добровольное участие в изготовлении и упаковке продукции, которая так нужна нашим ребятам на передовой.

Актуальная информация и телефоны для связи с организаторами – в сообществе «Территория моды» в соцсети ВКонтакте.

Фото: Лилия Файзуллова/СОВА