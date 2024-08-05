Самарские школьники отправились в Пензу на военно-патриотические сборы «Гвардеец»

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В Пензе состоялась торжественная церемония открытия Х, юбилейных юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец». В церемонии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, Герой России Александр Янклович, участники СВО.

В числе почетных гостей торжественного мероприятия также был участник программы «Время Героев», инициированной Главой государства Владимиром Путиным, кавалер 5 орденов, в том числе 3-х орденов Мужества, Александр Тихонов, наставником которого является полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Напомним, ранее Александр Тихонов вместе с полпредом Президента РФ в ПФО принял участие в Дне ПФО на молодежном форуме «iВолга» в Самарской области.

До начала открытия «Гвардейца» почетные гости провели уроки мужества для участников сборов, в ходе которых рассказали реальные истории своих героических поступков и ответили на вопросы, касающиеся воинской службы.

Украшением церемонии открытия сборов стало выступление пилотажной группы «Стрижи».

Сборы «Гвардеец» традиционно пройдут на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.В. Хрулева, в них примут участие представители всех 14-ти субъектов Приволжского федерального округа, а также Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Из Самарской области в работе юнармейского военно-спортивного лагеря «Гвардеец» принимают участие 20 обучающихся, прошедших конкурсный отбор.

Общественный проект ПФО «Гвардеец» реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«В Приволжском федеральном округе реализуется проект для самых мотивированных ребят, которые мечтают посвятить себя служению Родине. Окружные сборы «Гвардеец», участие в которых вы принимаете – это прекрасная возможность проверить свои качества, увидеть, как устроена современная армейская жизнь изнутри, «прокачать» полезные навыки. И то, что вы прошли через все отборочные испытания в своих регионах – показатель вашей высокой готовности и мотивированности на служение Отечеству. Мы гордимся тем, что в России растет поколение защитников, лучшие представители которого собрались здесь», – отметил на торжественной церемонии открытия заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

В этом году продолжительность «Гвардейца» увеличена до трех недель. Это позволит юнармейцам получить больше знаний и навыков для поступления в военные вузы, дальнейшего обучения и службы.

С 1 по 21 августа ребята пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, использованию новейших технических средств, вооружения и военной техники. На сборах впервые пройдут занятия по изучению и управлению БПЛА. Также юнармейцы примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам. Для участников сборов подготовлена интересная культурно-познавательная программа, они познакомятся с историей и знаковыми местами Пензенской области.

Напомним, военно-патриотические сборы «Гвардеец» проводятся с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО совместно с Министерством обороны России.