Самарские рестораторы попросили разрешить корпоративы и дискотеки по QR-кодам

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Представители сферы общественного питания вышли с предложением к властям Самарской области. Рестораторы обратились с просьбой снять запрет на проведение корпоративов и дискотек — с проходом посетителей по QR-кодам.

— Это могло бы увеличить доходы заведений, которые можно было бы направить на аренду помещений, выплату налогов, — высказал мнение директор УК «Поляна» (туда входят рестораны «Хокку», «Патари», «Перчини, «Чучвара» и другие) Роман Вавилин.

Сейчас в регионе действует запрет на массовые мероприятия. Его ввели из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции. Для того чтобы снизить эту вероятность, в Самарской области с 25 октября по 7 ноября ввели локдаун. Среди сфер, которым запретили принимать посетителей, оказался и общепит. Рестораны и кафе в этот период работали только навынос. Режим вынужденных выходных дней отменили 6 ноября. Заведениям общественного питания разрешили обслуживать гостей и в зале при наличии у них QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Окончательное решение власти примут, исходя из эпидемиологической ситуации в области. Тему обсудили на встрече главы региона и представителей бизнес-сообщества. Там же предприниматели попросили послабления и для выставочных площадей. Так, генеральный директор «Экспо-Волга» Андрей Левитан предложил возобновить их работу с учетом соблюдения санитарных норм и QR-кодов. Вопрос эксперты обсудят на очередном заседании регионального оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции, пишет 63.ру.