Я нашел ошибку
Главные новости:
Дептранс Самары сообщит о пересмотре схемы пропуска в автобусы в конце ноября
Дептранс Самары сообщит о пересмотре схемы пропуска в автобусы в конце ноября
В Самарской области стартуют очередные широкомасштабные рейды ГИБДД
В Самарской области стартуют очередные широкомасштабные рейды ГИБДД
Тольяттинский ОМОН Росгвардии отметил годовщину образования
Тольяттинский ОМОН Росгвардии отметил годовщину образования
В Госдуме планируют запретить фильмы со сценами насилия
В Госдуме планируют запретить фильмы со сценами насилия
Очередной решальщик придёт работать на ТоАЗ
Очередной решальщик придёт работать на ТоАЗ
Власти Татарстана смягчили ковидные ограничения в транспорте
Власти Татарстана смягчили ковидные ограничения в транспорте
Самарцев предупреждают об опасности угарного или бытового газа
Самарцев предупреждают об опасности угарного или бытового газа
В Самарской области с 1 по 10 декабря пройдут дистанционные тематические приемы
В Самарской области с 1 по 10 декабря пройдут дистанционные тематические приемы
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.6
0.23
EUR 83.68
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские рестораторы попросили разрешить корпоративы и дискотеки по QR-кодам

26 ноября 2021 11:56
231
Самарские рестораторы попросили разрешить корпоративы и дискотеки по QR-кодам

Представители сферы общественного питания вышли с предложением к властям Самарской области. Рестораторы обратились с просьбой снять запрет на проведение корпоративов и дискотек — с проходом посетителей по QR-кодам.

— Это могло бы увеличить доходы заведений, которые можно было бы направить на аренду помещений, выплату налогов, — высказал мнение директор УК «Поляна» (туда входят рестораны «Хокку», «Патари», «Перчини, «Чучвара» и другие) Роман Вавилин.

Сейчас в регионе действует запрет на массовые мероприятия. Его ввели из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции. Для того чтобы снизить эту вероятность, в Самарской области с 25 октября по 7 ноября ввели локдаун. Среди сфер, которым запретили принимать посетителей, оказался и общепит. Рестораны и кафе в этот период работали только навынос. Режим вынужденных выходных дней отменили 6 ноября. Заведениям общественного питания разрешили обслуживать гостей и в зале при наличии у них QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Окончательное решение власти примут, исходя из эпидемиологической ситуации в области. Тему обсудили на встрече главы региона и представителей бизнес-сообщества. Там же предприниматели попросили послабления и для выставочных площадей. Так, генеральный директор «Экспо-Волга» Андрей Левитан предложил возобновить их работу с учетом соблюдения санитарных норм и QR-кодов. Вопрос эксперты обсудят на очередном заседании регионального оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»
26 ноября 2021  11:30
6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»
137
Глава региона отметил, что сегодня забота о семьях с детьми, о матерях является одним из важнейших направлений в работе органов власти.
25 ноября 2021  18:47
Дмитрий Азаров встретился с участницами форума «Женщина в современном мире: семья, карьера, успех»
533
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
25 ноября 2021  13:53
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
472
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
25 ноября 2021  13:35
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
497
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
25 ноября 2021  13:22
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
465
Весь список