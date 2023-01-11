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Для жителей Луганской области собрали 600 продуктовых наборов, общим весом более 6,5 тонн.
Самарские речники отправили гуманитарную помощь в Луганск
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Самарские речники отправили гуманитарную помощь в Луганск

11 января 2023 17:08
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Для жителей Луганской области собрали 600 продуктовых наборов, общим весом более 6,5 тонн.

11 января 2023 года сотрудники предприятий, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП), отправили для жителей Луганской области 600 продуктовых наборов, общим весом более 6,5 тонн (в состав продуктового набора вошли: крупы, консервы, чай, кофе, сгущенное молоко и пр.).

В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке этой гуманитарной помощи.

Продуктовые наборы передадут жителям Луганской Народной Республики, оказавшимся в непростой жизненной ситуации в связи с агрессивными действиями Украины. 

2022 году предприятиям, входящим с состав ассоциации, удалось собрать и передать на линию соприкосновения для бойцов Александрийского полка, входящего в состав 2-й армии, гуманитарную помощь на сумму более 5 млн рублей. На собранные средства была закуплена форма и амуниция для солдат, тепловизоры, прицелы и другие специальные средства для эффективного несения службы, а также бронированный автомобиль, сообщает пресс-служба Нефтефлота.

 

Фото:   пресс-служба ЗАО "Нефтефлот"

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