Самарские производители представят сувенирную продукцию с региональной символикой

17 февраля 2021 года в 11.00 в здании музея ОАО «РЖД» (п. Шмидта, ул. За депо, 39, Пассажирское вагонное депо) состоится рабочая встреча, в рамках которой в формате выставки-ярмарки пройдет демонстрация сувенирной продукции с целью популяризации региональных производителей и расширения ассортимента в поездах дальнего следования.
Организаторами выступают Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара совместно с Куйбышевским филиалом АО «ФПК» и ООО «Торговый дом Мархлевка».
Самарские производители представят образцы продукции с региональной символикой, также поделятся планами по производству новых сувениров. По результатам встречи производители получат возможность обсудить дальнейшее сотрудничество.
В мероприятии примут участие местные локальные бренды такие как:
- Самара – город курорт;
- Арт-экскурсии;
- Город-курорт;
- Творческий кластер «Дом 77»;
- Рекламно-производственная компания «Индиго»;
- Самарский кондитер;
- Темп-Авто;
- Аквамарин, передает пресс-служба горадминистрации.
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