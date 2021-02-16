Самарские производители представят сувенирную продукцию с региональной символикой

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17 февраля 2021 года в 11.00 в здании музея ОАО «РЖД» (п. Шмидта, ул. За депо, 39, Пассажирское вагонное депо) состоится рабочая встреча, в рамках которой в формате выставки-ярмарки пройдет демонстрация сувенирной продукции с целью популяризации региональных производителей и расширения ассортимента в поездах дальнего следования.

Организаторами выступают Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара совместно с Куйбышевским филиалом АО «ФПК» и ООО «Торговый дом Мархлевка».

Самарские производители представят образцы продукции с региональной символикой, также поделятся планами по производству новых сувениров. По результатам встречи производители получат возможность обсудить дальнейшее сотрудничество.

В мероприятии примут участие местные локальные бренды такие как:

- Самара – город курорт;

- Арт-экскурсии;

- Город-курорт;

- Творческий кластер «Дом 77»;

- Рекламно-производственная компания «Индиго»;

- Самарский кондитер;

- Темп-Авто;

- Аквамарин, передает пресс-служба горадминистрации.