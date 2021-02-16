Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2020 году из ветхого и аварийного жилья в Самарской области расселили больше 3 тысяч семей.
Дмитрий Азаров: задача облправительства - к 2024 году расселить всех очередников из ветхого и аварийного жилья
Соцпомощь будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
Соцконтракт помогает малообеспеченным семьям региона преодолеть трудную жизненную ситуацию
Девушка вышла на улицу с коляской и сделала мужчине замечание о неправильной парковке, после чего тот наехал на нее на своей машине.
В Новосибирске возбудили уголовное дело после наезда автохама на женщину с ребенком в коляске
Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы.
В Сочи из-за очень сильного снега продлено штормовое предупреждение по погоде
В формате выставки-ярмарки сувенирной продукции с целью популяризации региональных производителей и расширения ассортимента в поездах дальнего следования.
Самарские производители представят сувенирную продукцию с региональной символикой
Помещения, которые будут задействованы во время проведения выборов этой осенью, проверят на антитеррористическую защищенность.
Безопасность граждан на предстоящих выборах обсудили в Правительстве СО
Прогресс на три строчки вверх — хороший показатель.
Сбер завоевал серебро в рейтинге лучших работодателей страны
Мокроусов внес значительный вклад в отечественную художественную культуру, создал свое направление в искусстве пластики, получившее широкое признание в России и за рубежом.
Умер один из инициаторов восстановления храма Христа Спасителя художник Владимир Мокроусов
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.29
-0.02
EUR 88.94
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
В СОУНБ открылась фотовыставка Банка России «Магия театра»
В Самарской филармонии состоится второй концерт из цикла «Солисты оркестра «Виртуозы Москвы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарские производители представят сувенирную продукцию с региональной символикой

16 февраля 2021 18:44
91
В формате выставки-ярмарки сувенирной продукции с целью популяризации региональных производителей и расширения ассортимента в поездах дальнего следования.

17 февраля 2021 года в 11.00 в здании музея ОАО «РЖД» (п. Шмидта, ул. За депо, 39, Пассажирское вагонное депо) состоится рабочая встреча, в рамках которой в формате выставки-ярмарки пройдет демонстрация сувенирной продукции с целью популяризации региональных производителей и расширения ассортимента в поездах дальнего следования.

Организаторами выступают Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара совместно с Куйбышевским филиалом АО «ФПК» и ООО «Торговый дом Мархлевка».

Самарские производители представят образцы продукции с региональной символикой, также поделятся планами по производству новых сувениров. По результатам встречи производители получат возможность обсудить дальнейшее сотрудничество.

В мероприятии примут участие местные локальные бренды такие как:

- Самара – город курорт;

- Арт-экскурсии;

- Город-курорт;

- Творческий кластер «Дом 77»;

- Рекламно-производственная компания «Индиго»;

- Самарский кондитер;

- Темп-Авто;

- Аквамарин, передает пресс-служба горадминистрации.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
16 февраля 2021  20:14
Соцпомощь будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
Соцконтракт помогает малообеспеченным семьям региона преодолеть трудную жизненную ситуацию
Соцпомощь будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Социум
70
16 февраля 2021  19:22
Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы.
В Сочи из-за очень сильного снега продлено штормовое предупреждение по погоде
Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Социум
78
16 февраля 2021  18:44
В формате выставки-ярмарки сувенирной продукции с целью популяризации региональных производителей и расширения ассортимента в поездах дальнего следования.
Самарские производители представят сувенирную продукцию с региональной символикой
В формате выставки-ярмарки сувенирной продукции с целью популяризации региональных производителей и расширения ассортимента в поездах дальнего следования. Социум
89
Весь список

Здравоохранение
16 февраля 2021  17:37
Вакцинация началась с первых 100 доз. Но, как пояснил главврач Дмитрий Лисица, планируется привить более 3,5 тысяч жителей Рождествено.
В селе Рождествено состоялась вакцинация от коронавирусной инфекции
Вакцинация началась с первых 100 доз. Но, как пояснил главврач Дмитрий Лисица, планируется привить более 3,5 тысяч жителей Рождествено. Здравоохранение
167
16 февраля 2021  15:02
Бригада врачей-кардиологов приняла более 40 сложных пациентов.
Бригада врачей Самарского кардиодиспансера провела выездной прием пациентов в Кинельской больнице
Бригада врачей-кардиологов приняла более 40 сложных пациентов. Здравоохранение
203
16 февраля 2021  14:48
​265 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.
Названы районы региона, где выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
​265 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Здравоохранение
237
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
12664
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
13934
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
15616
Весь список
Туризм
16 февраля 2021  12:11
Состоится десятый пресс-тур в рамках туристического проекта для журналистов и блогеров Поехали! Зимний отдых в Самарской области»
Состоится десятый пресс-тур в рамках туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области»
Пресс-туры проходят каждую неделю на протяжении всей зимы. Туризм
259
11 февраля 2021  09:07
Власти Кипра объявили о возобновлении выдачи туристических виз россиянам
Власти Кипра объявили о возобновлении выдачи туристических виз россиянам
С 1 марта власти островного государства будут делить страны мира на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом. Туризм
1300
10 февраля 2021  09:47
Вокруг Шарм-эль-Шейха возвели 36-километровый забор
Вокруг Шарм-эль-Шейха возвели 36-километровый забор
На фоне снижения туристического потока власти уже не первый год пытаются привлечь путешественников разными способами. Туризм
1345
Весь список
Образование
16 февраля 2021  16:09
Она предназначена для имитации пластовых условий.
Инженеры-нефтяники СамГТУ изобрели уникальную испытательную установку
Она предназначена для имитации пластовых условий. Образование
208
16 февраля 2021  14:57
В случае отмены очных занятий образовательное учреждение организует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
Как будут проводиться занятий в период морозов в СО
В случае отмены очных занятий образовательное учреждение организует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Образование
196
16 февраля 2021  14:10
Вузовский этап проводился в онлайн-режиме и представлял собой игру «Что? Где? Когда?».
Студенты Самарской области - лучшие в вузовском этапе Интеллектуальной олимпиады ПФО
Вузовский этап проводился в онлайн-режиме и представлял собой игру «Что? Где? Когда?». Образование
211
Весь список

Культура
16 февраля 2021  16:31
Многие люди любят этот жанр, но причины его привлекательности для каждого свои.
В Музей Эльдара Рязанова приглашают на лекцию «Внушающие страх: психологический аспект притягательности фильмов ужасов»
Многие люди любят этот жанр, но причины его привлекательности для каждого свои. Культура
212
16 февраля 2021  15:55
Билеты уже в продаже онлайн на сайте театра.
Репертуар на март 2021 - театр «Самарская площадь»
Билеты уже в продаже онлайн на сайте театра. Культура
189
16 февраля 2021  14:18
В ближайшее время эксперты определят трех финалистов.
Молодые режиссеры из пяти городов России приехали в Самару, чтобы принять участие в проекте «РУПОР 63»
В ближайшее время эксперты определят трех финалистов. Культура
230
Весь список
Мир домашних животных
14 февраля 2021  08:44
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно...Мир домашних животных
358
31 января 2021  21:01
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
Передержка с медуходом для кошек  https://murchalkin.ru  – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу. Мир домашних животных
2297
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
13606
Весь список
Мода
10 февраля 2021  09:29
Колье, браслеты, кольца и другие ювелирные украшения купить онлайн
Ювелирные украшения всегда были женской слабостью, и по сей день ничего не изменилось. Скорее, наоборот, рынок аксессуаров активно развивается, восхищая...Мода
1095
25 января 2021  12:44
Как выбрать домашний текстиль
В современном мире выбор домашнего текстиля - важная и ответственная задача. Это постельное белье и подушки, одеяла и пледы, а также покрывала. Мода
2707
25 января 2021  12:43
Как выбрать детский трикотаж для дома
Когда в доме появляется карапуз, то много вопросов, которым раньше родители не придавали значения, приобретают совершенно иной оттенок. Мода
2636
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
13050
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
15491
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
11789
Весь список
Самара - Город - курорт
28 января 2021  12:10
Аренда квартиры преимущества
Вы собрались на отдых в Кипр? Не торопись сразу же снимать номер в отеле, куда выгоднее и удобнее для вас будет взять в аренду квартиру для проживания. Самара - Город - курорт
3333
22 января 2021  19:57
Проводить саму перепись будут местные егеря. Учитывать станут лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков, тетеревов, глухарей и серых куропаток.
Охотоведы Самарской области собираются выяснить, сколько диких животных есть на территории региона
Проводить саму перепись будут местные егеря. Учитывать станут лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков,...Самара - Город - курорт
4066
19 января 2021  09:46
Как использовать пиротехнику правильно
В жизни есть много поводов для праздника. Это могут быть дни рождения, свадьбы, рождения детей, Новый год или 8 марта. Свадьба - это одно из главных событие в жизни...Самара - Город - курорт
4292
Весь список
Красота и стиль
1 февраля 2021  14:01
В наше время выбор подарков настолько огромен, что вполне реально растеряться. Как сделать хороший выбор? На какие моменты обратить внимание?
Интересные и современные подарки
В наше время выбор подарков настолько огромен, что вполне реально растеряться. Как сделать хороший выбор? На какие моменты обратить внимание? Красота и стиль
2813
20 января 2021  18:35
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку.
Как подобрать мужскую стрижку
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку. Красота и стиль
4260
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
9626
Весь список
Модные тендеции
21 января 2021  13:02
Как выбрать украшения для пирсинга
В современном мире все более популярен пирсинг. И выбирать украшения для пирсинга важно грамотно. В индустрии пирсинга есть масса разнообразных украшений на...Модные тендеции
4386
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
14756
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
11065
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
11458
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
11077
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
12012
Весь список
Современная медицина
4 февраля 2021  17:39
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии. Современная медицина
3129
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
10650
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
12379
Весь список
Видео
16 февраля 2021  12:45
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Сейчас, по сравнению с весной, волжане стали чаще использовать маски и придерживаться социальной дистанции.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
676
16 февраля 2021  09:52
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц техники.
Социум
556
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
7905
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
12839
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
12277
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
12479
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
11256
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
10585
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
52261
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
54019
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
53536
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
38001
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
38475
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%.
16 февраля 2021  15:15 
Знаковое событие для СО – завершена надвижка пролётных строений моста через реку Сок
Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%. Благоустройство региона
331
Стало известно, как в Самаре планируют отмечать Масленицу
16 февраля 2021  13:17 
Стало известно, как в Самаре планируют отмечать Масленицу
В этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. Социум
426
В Самаре отменят автобус №59а
16 февраля 2021  13:13 
В Самаре отменят автобус №59а
Такие меры приняты из-за плохого пассажиропотока. Транспорт
484
В Самарской области за сутки на 16 февраля выявлены 297 заболевших коронавирусом
16 февраля 2021  12:49 
В Самарской области за сутки на 16 февраля выявлены 297 заболевших коронавирусом
За сутки умерли трое больных. Здравоохранение
504
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
16 февраля 2021  12:45 
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Сейчас, по сравнению с весной, волжане стали чаще использовать маски и придерживаться социальной дистанции.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
675
Весь список
Акценты
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
7052
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
12 февраля 2021  12:27 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза... Политика региона
6921
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере.
11 февраля 2021  15:49 
Кинель становится городом чистых озёр 
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере. Благоустройство региона
5323
Весь список
Прямая речь/Интервью
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
16 февраля 2021  11:17 
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер. Спорт в регионе
635
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
2746
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
8636
Весь список
Новости Тольятти
16 февраля 2021  09:56
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Они пройдут в честь празднования «Дня Защитника Отечества». Новости Тольятти
744
12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
4468
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
4501
Весь список