Самарские приставы приняли участие в «Ёлке желаний»

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Исполняя мечты детей, сотрудники региональной Службы судебных приставов приняли участие в ежегодной акции «Ёлка желаний». Маленькие самарцы написали на открытках Деду Морозу свои самые сокровенные желания, а судебные приставы помогли им воплотиться в жизнь.

Так четырехлетний Виталик мечтал о велосипеде, чтобы кататься летом по двору с другими ребятами. Дедушка Мороз письмо прочел и отправил мальчику через судебных приставов «железного друга». Шестилетняя Василиса получила в подарок от сказочного персонажа «умные» часы, которые помогут ей держать бабушку в курсе своего места положения, когда девочка пойдет в школу.