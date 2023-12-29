Самарские приставы приняли участие в Елке желаний

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В преддверии самого волшебного праздника – Нового года – судебные приставы г. Самары исполнили заветные мечты детей.

Сотрудники Службы ежегодно принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». В этот раз судебные приставы сняли с новогодней красавицы письма детей, оставшихся без попечения родителей. Большой тюбинг для катания с горки в подарок получил 11-летний Даниил. Исполнилось заветное желание и 15-летней Яны, которая очень любит музыку. Судебные приставы подарили девочке беспроводные наушники.

Обрадовался подарку и 9-летний Семен. Он большой поклонник футбола, поэтому в своем письме попросил футбольную форму, как у знаменитого бразильского футболиста. Судебные приставы приобрели два комплекта – один на зиму, а другой для более теплых деньков для игр с мячом.

Улыбки детей и искрящиеся от радости глаза – это то, ради чего стоит делать добрые дела. Пусть в преддверии волшебного праздника исполняться самые светлые и чистые желания всех детей.

Дарите радость тем, кто в этом нуждается!