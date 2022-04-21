Самарские приставы помогли семье из трех человек переехать из ветхого жилья в новую квартиру

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Сотрудники отделения судебных приставов Ленинского района г. Самары помогли семье из трех человек переехать из ветхого жилья в новую квартиру.

История берет начало с признания дома, в котором проживала семья, аварийным. Семья встала на учет по программе переселения, однако решение вопроса о предоставлении жилья затянулось. Департамент управления имуществом пояснил это тем, что требования гражданки заявлены преждевременно, период реализации программы рассчитан на несколько лет.

Женщина подала заявление в суд, который удовлетворил ее требования и обязал Департамент управления имуществом предоставить семье из трех человек жилье, находящееся в черте г. Самара, во внеочередном порядке.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предупредил должника о возбужденном исполнительном производстве и ответственности за неисполнение решения суда. Однако никаких действий от органа местного самоуправления не последовало. Тогда судебный пристав вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер семье предоставили долгожданную квартиру. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.