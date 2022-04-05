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Самарские приставы помогли ребенку получить необходимое лекарство

5 апреля 2022 12:20
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Самарские приставы помогли ребенку получить необходимое лекарство

Под контролем судебных приставов Самарской области нуждающаяся в лечении девочка с ограниченными возможностями здоровья получила лекарство «Вигабатрин». Девочка страдает эпилепсией. Препарат ей  жизненно необходим.

Решением суда региональное Министерство здравоохранения обязано было обеспечить 9-летнюю самарчанку препаратом «Вигабатрин» в необходимом объеме по жизненным показаниям для купирования приступов эпилепсии. Тем не менее, в указанные судом сроки лекарство ребенку предоставлено не было. Ввиду того, что препарат является дорогостоящим, возможности приобрести у семьи его не было. 

В вопросе обеспечения лекарств, требуемых для поддержания здоровья, оперативность – это самое главное. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав Межрайонного отделения по исполнению особых исполнительных производств и розыску УФССП России по Самарской области уведомил об этом руководство Министерства и разъяснил должностному лицу, что в случае неисполнения решения суда могут быть применены меры принудительного характера и должностным лицам может грозить уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». 

После принятых сотрудником Службы мер лекарственный препарат юной пациентке был предоставлен . 

Теги: Судебные приставы

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