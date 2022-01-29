Самарские полицейские устроили для воспитанников интерната зимний праздник «В здоровом теле – здоровый дух»

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Уже много лет Самарская региональная организация «Динамо» тесно взаимодействует с подшефным коллективом школы-интерната «Преодоление» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.



На днях самарское «Динамо» предоставило более 30 тысяч квадратных метров ледового покрытия для воспитанников интерната с целью проведения традиционного зимнего праздника «В здоровом теле – здоровый дух». Под эгидой «Юный динамовец» самый большой самарский каток встретил около 100 мальчишек и девчонок. Весёлая музыка и хорошее настроение сопровождали участников мероприятия. Разнообразные спортивные игры на льду и азарт не давали ребятам замёрзнуть. Все получили заряд бодрости, огромное удовольствие от совместного катания на коньках и массу положительных впечатлений, несмотря на то, что кто-то из ребят встал на коньки впервые.



Администрация, педагогический коллектив, родители и обучающиеся школы-интерната «Преодоление» выразили огромную благодарность Самарской региональной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо» за организацию праздника, за активный вклад в развитие спорта, за чуткое и неравнодушное отношение к подрастающему поколению, рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО