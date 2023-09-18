Самарские полицейские рассказали родителям старшеклассников о порядке поступления в учебные заведения МВД России

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели праздник для жителей одного из дворов Октябрьского района Самары.
В Самаре прошел Праздник двора «Т Плюс – родному городу»
В платформе для запуска рекламных кампаний билайн.ПРОдвижение появился счетчик аудиторий.
билайн.ПРОдвижение: 5 случаев, когда бизнесу будет полезен счетчик аудиторий для сайта
В Самарском университете им. Королёва открылась 30-я Международная конференция "Передовые лазерные технологии" (ALT’23).
Ученые из 11 стран мира представят в Самаре исследования и разработки в сфере лазерных и квантовых технологий
В Администрации Самары обсудили итоги летней оздоровительной кампании
В Администрации Самары обсудили итоги летней оздоровительной кампании
На пляжах Самары спасательные посты закончили работу
На пляжах Самары спасательные посты закончили работу
Темпы строительства новых школ - под контролем Правительства региона
Темпы строительства новых школ - под контролем Правительства региона
АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок
АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок
18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды
18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.63
0.47
EUR 103.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские полицейские рассказали родителям старшеклассников о порядке поступления в учебные заведения МВД России

18 сентября 2023 10:54
174
Самарские полицейские рассказали родителям старшеклассников о порядке поступления в учебные заведения МВД России

На встрече речь шла о работе сотрудников органов внутренних дел и преимуществах обучения в ведомственных вузах.

В рамках профориентационной работы сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят встречи с жителями региона, в целях популяризации среди старшеклассников и их родителей службы в органах внутренних дел, ориентирования выпускников на поступление в высшие учебные заведения системы МВД России.

Так, сотрудники отдела кадров МО МВД России «Похвистневский» побывали на родительском собрании в Гимназии им. С.В. Байменова. Старший специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом старший лейтенант полиции Владимир Королев, подробно рассказал родителям старшеклассников о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, об общих требованиях, предъявляемых к поступающим на службу, кроме того, акцентировал внимание на плюсах службы в полиции, среди которых стабильность, востребованность, карьерный рост, льготы, социальная защищенность, ранний выход на пенсию и многое другое.

Полицейские разъяснили родителям порядок поступления в учебные заведения МВД России, основные требования отбора кандидатов, включающие в себя конкурсные вступительные испытания, профессиональное психологическое тестирование, оценку состояния здоровья и физической пригодности. Сотрудники полиции отметили, что на курсантов вуза распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции:  бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие, проживание в общежитии.

В завершении встречи офицеры полиции ответили на все вопросы родителей, а так же рассказали куда обратиться по вопросам поступления на службу в ОВД.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
18 сентября 2023  13:41
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
88
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
15 сентября 2023  18:24
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
752
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
15 сентября 2023  12:39
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
684
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
15 сентября 2023  12:09
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
531
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
1894
Весь список