Самарские полицейские рассказали родителям старшеклассников о порядке поступления в учебные заведения МВД России

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На встрече речь шла о работе сотрудников органов внутренних дел и преимуществах обучения в ведомственных вузах.

В рамках профориентационной работы сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят встречи с жителями региона, в целях популяризации среди старшеклассников и их родителей службы в органах внутренних дел, ориентирования выпускников на поступление в высшие учебные заведения системы МВД России.

Так, сотрудники отдела кадров МО МВД России «Похвистневский» побывали на родительском собрании в Гимназии им. С.В. Байменова. Старший специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом старший лейтенант полиции Владимир Королев, подробно рассказал родителям старшеклассников о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, об общих требованиях, предъявляемых к поступающим на службу, кроме того, акцентировал внимание на плюсах службы в полиции, среди которых стабильность, востребованность, карьерный рост, льготы, социальная защищенность, ранний выход на пенсию и многое другое.

Полицейские разъяснили родителям порядок поступления в учебные заведения МВД России, основные требования отбора кандидатов, включающие в себя конкурсные вступительные испытания, профессиональное психологическое тестирование, оценку состояния здоровья и физической пригодности. Сотрудники полиции отметили, что на курсантов вуза распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции: бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие, проживание в общежитии.

В завершении встречи офицеры полиции ответили на все вопросы родителей, а так же рассказали куда обратиться по вопросам поступления на службу в ОВД.