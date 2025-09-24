Самарские полицейские проводят для молодых людей патриотические встречи

149

В рамках патриотического воспитания сотрудники самарской полиции на постоянной основе проводят экскурсии и встречи, направленные на формирование правовой культуры у молодого поколения.

На днях, для молодых людей из гражданско-патриотического отряда "Ястреб" сотрудники самарской полиции организовали экскурсию в Дежурную часть областного главка МВД и Музей истории органов внутренних дел.

В ходе мероприятия сотрудник музея познакомила ребят с ценными экспонатами, рассказала об истории образования региональной милиции, разных периодах развития органов внутренних дел. Учащиеся увидели уникальные документы, форму, оружие и технику, которая использовалась органами внутренних дел в разные эпохи.

В ходе встречи представители отряда узнали о работе эксперта-криминалиста, уголовного розыска и других полицейских профессий.

Сотрудник музея продемонстрировала специальный набор средств, используемых для фиксации и изъятия следов на местах происшествий. Ребята приняли участие в мастер-классе по дактилоскопии, определению подлинности денежных купюр и узнали как создается фоторобот.

После этого молодые люди посетили «сердце полиции» - Дежурную часть самарского главка МВД и узнали о служебных буднях сотрудников подразделения.

Юноши и девушки смогли задать интересующие их вопросы и получить развернутые ответы. Ребята поделились своими впечатлениями об экскурсии. Как оказалось, некоторые из них в будущем планируют связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

Справочно: ГУ МВД России по Самарской области совместно с Региональным отделением «Движение Первых» Самарской области инициировали создание гражданско-патриотического отряда «Ястреб» на базе Поволжского государственного колледжа. Целью создания отряда является формирование правовой культуры молодежи, воспитание уважения к закону и правопорядку, развитие навыков коллективной работы и ответственности. Заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев принимал личное участие в посвящении студентов в гражданско-патриотический отряд.