Главные новости:
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские полицейские проводят для молодых людей патриотические встречи

24 сентября 2025 11:33
149
В рамках патриотического воспитания сотрудники самарской полиции на постоянной основе проводят экскурсии и встречи, направленные на формирование правовой культуры у молодого поколения.

На днях, для молодых людей из гражданско-патриотического отряда "Ястреб" сотрудники самарской полиции организовали экскурсию в Дежурную часть областного главка МВД и Музей истории органов внутренних дел.

В ходе мероприятия сотрудник музея познакомила ребят с ценными экспонатами, рассказала об истории образования региональной милиции, разных периодах развития органов внутренних дел. Учащиеся увидели уникальные документы, форму, оружие и технику, которая использовалась органами внутренних дел в разные эпохи.

В ходе встречи представители отряда узнали о работе эксперта-криминалиста, уголовного розыска и других полицейских профессий.

Сотрудник музея продемонстрировала специальный набор средств, используемых для фиксации и изъятия следов на местах происшествий. Ребята приняли участие в мастер-классе по дактилоскопии, определению подлинности денежных купюр и узнали как создается фоторобот.

После этого молодые люди посетили «сердце полиции» - Дежурную часть самарского главка МВД и узнали о служебных буднях сотрудников  подразделения.

Юноши и девушки смогли задать интересующие их вопросы и получить развернутые ответы. Ребята поделились своими впечатлениями об экскурсии. Как оказалось, некоторые из них в будущем планируют связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

Справочно: ГУ МВД России по Самарской области совместно с Региональным отделением «Движение Первых» Самарской области инициировали создание гражданско-патриотического отряда «Ястреб» на базе Поволжского государственного колледжа. Целью создания отряда является формирование правовой культуры молодежи, воспитание уважения к закону и правопорядку, развитие навыков коллективной работы и ответственности. Заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев  принимал личное участие в посвящении студентов в гражданско-патриотический отряд.

