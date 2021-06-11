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Самарские полицейские просят соблюдать правила безопасности на массовых мероприятиях

11 июня 2021 21:44
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Соблюдайте общественный правопорядок, ведите себя уважительно по отношению к другим гражданами.

Самарские полицейские убедительно просят граждан соблюдать элементарные правила безопасности и не допускать нарушений общественного правопорядка на массовых мероприятиях.

Соблюдайте общественный правопорядок, ведите себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий и выполняйте их законные требования.

Не допускайте действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих, бережно относитесь к сооружениям и оборудованию объекта проведения массового мероприятия.

Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей, паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.

Напоминаем, что участникам и зрителям культурно-развлекательных мероприятий нельзя проносить запрещенные предметы (оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы и др.), иметь при себе или распивать алкогольную продукцию. Граждане, пришедшие на мероприятия и не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

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