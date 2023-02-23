Самарские полицейские приняли участие в Уроке Мужества

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На базе Центра профессионального образования Самарской области прошел онлайн урок мужества для учащихся 8–11-х классов образовательных организаций региона. В мероприятии приняли участие руководитель музея истории органов внутренних дел Самарской области Культурного центра областного главка МВД подполковник милиции в отставке Марина Рачиба, заместитель начальника отдела морально-психологического обеспечения – начальник отделения УРЛС ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Рафаел Торосян и педагоги образовательных учреждений региона.

Подполковник милиции в отставке Марина Рачиба рассказала школьникам о наших земляках, выдающихся сотрудниках органов внутренних дел советского периода и новой России, которые обладали огромной силой воли и твердым характером, проявив настоящее мужество и героизм, противостоя преступникам ценой своей жизни. Марина Сергеевна пригласила ребят на экскурсию в самарский музей истории органов внутренних дел, в котором собрано огромное количество уникальных экспонатов, посвященных памяти наших героических земляков.

Подполковник полиции Рафаел Торосян рассказал школьникам о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками органов внутренних дел, проинформировал о льготах и социальных гарантиях, о преимуществах службы в полиции, среди которых стабильность, востребованность, карьерный рост и многое другое. Полицейский разъяснил отличия поступления в вузы МВД России и гражданские учебные заведения, перечислил список ведомственных вузов, в которые осуществляется набор в текущем году, а также по каким специальностям, проинформировал о процедуре приема. Рафаел Ашотович отметил, что на курсантов распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции: бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие, проживание в общежитие.