Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев предложили наделить правом менять срок капремонта дома
Самарцев предложили наделить правом менять срок капремонта дома
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области».
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области»
На Московском шоссе в Самаре девушка выпала из высотки
На Московском шоссе в Самаре девушка выпала из высотки
Вячеслав Федорищев рассказал, что старается читать все комментарии жителей региона
Вячеслав Федорищев рассказал, что старается читать все комментарии жителей региона
В Самаре в июне пройдет фестиваль уличной культуры
В Самаре в июне пройдет фестиваль уличной культуры
В 35% компаний Самары есть сотрудники на удаленке
В 35% компаний Самары есть сотрудники на удаленке
Самарские полицейские приняли участие в родительском онлайн-собрании «Как лето сделать безопасным»
Самарские полицейские приняли участие в родительском онлайн-собрании «Как лето сделать безопасным»
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.02
0.03
EUR 95.74
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на праздник в честь 60-летия фирменного поезда «Жигули»!
«ЗИМфест» открывает выставку «Самарский модернИЗМ» во дворе Музея Модерна
Музей Эльдара Рязанова запускает цикл «Летняя школа начинающего киноведа»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские полицейские приняли участие в родительском онлайн-собрании «Как лето сделать безопасным»

13 июня 2024 13:28
119
Самарские полицейские приняли участие в родительском онлайн-собрании «Как лето сделать безопасным»

Чтобы летние каникулы прошли без происшествий, участники круглого стола рассказали взрослым, как помочь ребёнку избежать опасностей.


Общегородское родительское собрание в режиме видеоконференции прошло на базе Самарской областной детской библиотеки. В мероприятии приняли участие более 350 человек, среди которых были работники образовательных учреждений, библиотек, центров развития Самарской области и родительская общественность.

Приглашенные спикеры из различных организаций и ведомств затронули важные темы, касающиеся безопасности подрастающего поколения, в том числе и в информационном пространстве.

Инспектор по делам несовершеннолетних Управления МВД России областной столицы старший лейтенант полиции Талико Зенкевич остановилась на вопросах защиты детей от пропаганды идеологии экстремизма в сети Интернет. Вместе с психологом Самарской областной детской библиотеки старший лейтенант полиции напомнила взрослым, как выстраивать гармоничные отношения с подрастающим поколением.

Отвечая на вопросы аудитории, Талико Зенкевич рассказала об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений со стороны несовершеннолетних, а также обратила внимание взрослых на необходимость проведения профилактических бесед с детьми о мерах противодействия мошенничеству.

Инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Павел Кузнецов акцентировал внимание взрослых на необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке малолетних пассажиров, напомнил о Правилах дорожного движения при управлении детьми различных средств индивидуальной мобильности. Майор полиции также рекомендовал родителям обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде детей для безопасности на дороге в темное время суток.

В завершении встречи приглашенные гости порекомендовали участникам собрания постоянно проводить беседы с детьми о личной безопасности, приводя наглядные жизненные примеры.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
138
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области».
13 июня 2024  13:55
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области»
94
Вячеслав Федорищев вновь прогулялся по региональной столице и пообщался с жителями города, чтобы выслушать и взять на отработку их вопросы, чаяния и жалобы.
12 июня 2024  15:57
В День России Вячеслав Федорищев пообщался с самарцами и оценил мощности завода Авиакор
586
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»
11 июня 2024  12:10
Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»
400
Из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ» 12 июня ограничат движение транспорта по ул. Молодогвардейской
11 июня 2024  10:13
Из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ» 12 июня ограничат движение транспорта по ул. Молодогвардейской
464
Весь список