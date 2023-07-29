Самарские полицейские обеспечили правопорядок во время проведения Молодежного форума ПФО «iВолга»

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Грубых нарушений общественного порядка не допущено.

С 21 по 29 июля в Фестивальном парке Мастрюковских озер Самарской области проходил 11-ый Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2023». На площадках форума находилось порядка 3 000 человек.

В охране общественного порядка и общественной безопасности на территории проведения форума были задействованы около 90 сотрудников органов внутренних дел, среди которых - сотрудники патрульно-постовой службы полиции и уголовного розыск, кинологи со служебными собаками, инспекторы ГИБДД, представители дежурной части и подразделения связи, а также сотрудники ЧОО и представители общественных объединений правоохранительной направленности.

Форум проходил в одном из самых живописных мест Самарской области, в окружении озер, недалеко от великой русской реки Волга.

При входе на территорию форума, в целях обеспечения безопасности, был организован контрольно-пропускной пункт.

Полицейские обеспечили круглосуточное патрулирование территории проведения форума, была создана временная дежурная часть и следственно-оперативная группа. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.