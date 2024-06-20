Самарские полицейские и общественники рассказали горожанам о преимуществах портала госуслуг

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В рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде полицейские на постоянной основе проводят мероприятия с гражданами.

Так, в Сызрани, в рамках акции «Госуслуги – это просто!», сотрудники Госавтоинспекции совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Натальей Киреевой провели разъяснительную и профилактическую работу с населением на улицах города.

Полицейские вместе с председателем Общественного совета Натальей Киреевой разъяснили участникам дорожного движения, как они могут контролировать и оплачивать штрафы при помощи госуслуг, а также осуществлять подачу заявлений на переоборудование транспортного средства и получение других необходимых документов в удобное для них время. Также Госавтоинспекторы отметили, что использование Интернет-портала позволит значительно сэкономить время, финансовые затраты, оперативно получить интересующую информацию и исключить длительное пребывание в подразделениях Госавтоинспекции.

Наталья Киреева, в свою очередь, рассказала автолюбителям, какие ещё услуги по линии МВД РФ может оформить пользователь портала госуслуг и вручала карту-путеводитель, разработанную при поддержке Общественного совета областного главка полиции.

По окончании бесед сотрудники ГИБДД и общественница напомнили водителям и пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения и пожелали хорошей дороги, а также призвали быть внимательными при переходе на портал www.gosuslugu.ru и остерегаться фишинговых ссылок.