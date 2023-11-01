Самарские поисковики окрыли Всероссийскую выставку архивных документов «Без срока давности» в городе Снежное

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1 ноября 2023 года, в преддверии Дня народного единства, впервые в городе Снежное Донецкой Народной Республики состоялось открытие выставки уникальных архивных документов о трагедии мирных жителей на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности».

Этот проект стал частью большой работы по интеграции новых регионов в экономические и социальные процессы России. «Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны», - подчеркнул Президент России Владимир Путин.

В процессе интеграции помогают регионы-шефы, органы исполнительной власти. Напомним, Самарский регион стал первым в России, заключившим соглашение о взаимодействии с одним из регионов Донбасса. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за последние два года в Снежном восстановлены школа, больница, детско-юношеская спортивная школа, культурные центры, музеи, большое количество многоквартирных жилых домов и дорог.

Открывшаяся сегодня в Снежном выставка Всероссийского проекта «Без срока давности» на территории Самарской области реализуется уже на протяжении двух лет. За это время ее посетителями стали свыше полутора миллионов жителей губернии.

Открытие уникальной выставки в городе Снежное стало возможным благодаря инициативе Ответственного секретаря ООД «Поисковое движение России», депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Елены Цунаевой и поддержке Правительства Самарской области.

В рамках рабочей поездки в Снежное самарскую делегацию из 6 человек возглавляет председатель Регионального совета Регионального Отделения ООД «Поисковое движение России» в Самарской области, руководитель поискового отряда «Сокол» Самарского университета Евгений Ривкинд.

В день открытия участников поприветствовали: Евгений Ривкинд, Глава администрации города Снежное ДНР Наталья Чиркина и представитель войск национальной гвардии в городе Снежное.

«Всем нам известна страшная статистическая цифра – 27 миллионов погибших, но мало кто знает, что из них почти 14-15 миллионов – это мирное население: дети и подростки, женщины, старики, которых целенаправленно уничтожали. Сегодня нам очень важно донести до молодого современного поколения настоящую историю. 10 тематических стендов и 23 тома книг архивных документов расскажут жителям Снежнянского района о геноциде мирного населения, донесут всю глубину трагедии. Здесь молодым ребятам это знакомо, поскольку сейчас неофашистский режим Украины проводит геноцид русскоязычного народа – тех мужчин, женщин, которые, к сожалению, проживают на территориях, подконтрольных вооруженным формированиям Украины», – пояснил Евгений Ривкинд.

Три основных направления выставки – это историко-архивное, поисковое и просветительское способствуют сохранению исторической памяти, сохранению правды о преступлениях нацистов против мирного населения, знакомству жителей с реальными документами, актами, фотографиями, раскрывающими геноцид русскоязычного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.

Большая часть документов была рассекречена лишь в 2020 году, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В результате кропотливой работы в рамках проекта выявлено и систематизировано более 7000 архивных документов, свидетельствующих о преступлениях нацистов против мирного населения на оккупированной в годы Великой Отечественной Войны территории РСФСР.

На выставочных стендах представлены материалы, которые воссоздают страшную картину тех трагических времен, передают всю боль советского народа, раскрывают факты массового уничтожения мирных жителей, преступления против детства, создания условий, несовместимых с жизнью.

Часть из них фиксируют факты геноцида против мирного населения на территориях Сталинской и Ворошиловской областей (ныне Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика).

Жители Снежного смогут познакомиться с архивными документами в Доме творчества молодежи города Снежное Донецкой Народной Республики до 4 ноября 2023 года. Планируется, что за это время выставку посетят и учащиеся всех 15 школ города-побратима.

Также в ходе рабочей поездки активисты доставят гуманитарный груз. Всё самое необходимое для защитников нашей Родины собрали офицеры и курсанты военного учебного центра, студенты и преподаватели Самарского университета, поисковики региона и все неравнодушные жители губернии.

Организаторами выступают региональное отделение ООД «Поисковое движение России» в Самарской области, Правительство Самарской области, Администрация города Снежное.

Фото предоставлено Департаментом по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области