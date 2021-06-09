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Самарские пляжи почти готовы к купальному сезону

9 июня 2021 10:22
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Самарские пляжи почти готовы к купальному сезону

Вчера, 8 июня 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с участием руководителей региональных министерств и ряда глав муниципальных образований. 

Участники оперативного совещания обсудили работу муниципальных образований по обустройству безопасных мест купания на территории губернии. Как доложил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, в настоящее время пляжи готовят для постановки на учет подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), в опасных местах устанавливаются аншлаги о запрете купания. В этом году на территории 32 муниципальных образований области планируется подготовить 71 место организованного отдыха вблизи водоёмов, в том числе 38 пляжей. Подготовка пляжей к купальному сезону должна быть завершена до 15 июня.

По итогам совещания были даны протокольные поручения. Так, будут созданы рабочие группы, состоящие из представителей органов местного самоуправления, сотрудников органов внутренних дел, спасательных формирований, волонтеров для проведения патрулирования мест отдыха вблизи водоемов.

Виктор Кудряшов: «Необходимо повышать уровень благоустройства и безопасности в местах отдыха людей у водоемов. Все требования, которые предъявляются к пляжам, должны быть выполнены -  установка буйков, оборудования, проведение обследования дна, размещение спасательного поста. Прошу это учесть».

Теги: пляжи пляжный сезон

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