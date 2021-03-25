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Самарские пенсионеры охотно становятся волонтерами

25 марта 2021 12:54
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Самарские пенсионеры охотно становятся волонтерами

В Самарской области волонтерство превратилось в динамичный социальный тренд, которому активно следуют и люди «серебряного» возраста. Национальный проект «Демография» развивает и поддерживает активное долголетие и деятельность «серебряных» волонтеров. Всего в регионе уже порядка 1600 человек старшего поколения вовлечены в волонтерское движение.

Благодаря волонтерам Самарская область превратилась в регион добрых дел, считает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров«Вы своими добрыми делами исправляете несправедливость мира и даете людям надежду, оказываете им необходимую помощь. Я горжусь, что живу с такими людьми в одном регионе!», – подчеркнул Глава региона на одной из встреч с добровольцами.

Особенно значима помощь волонтёров стала в сложный период пандемии, когда из-за распространения COVID-19 люди в возрасте 65+ находятся на самоизоляции, социальные учреждения и пансионаты – закрыты для посетителей.

Отрадно, что даже в этот сложный период есть люди, готовые бескорыстно прийти на помощь. Среди них Юрий Рощупкин. Бывший моряк, офицер-подводник на пенсии увлекся разведением пчел. Сам проникся волонтёрской деятельностью, и соседей по пасеке привлек. Только за прошлый год пчеловоды передали в Самарский областной геронтологический центр более ста килограммов мёда. «Мне всегда нравилось помогать людям. Дети уже выросли, крепко стоят на ногах и в родительской заботе нуждаются не так сильно, как прежде, – делится Юрий Васильевич. – Рядом же, в Красноглинском районе, есть ветераны, которые всегда рады общению, а мёд к чаю и небольшие подарки к праздникам делают их будни чуточку счастливее. Уверен, что людям всегда нужно помогать по мере возможностей. От этого на душе тепло»

На этой неделе Юрий Васильевич вновь приехал к подопечным геронтологического центра с гостинцем – ведёрком мёда. Правда, личной встречи с проживающими не получилось. Уже год в целях не распространения новой коронавирусной инфекции центр, как и все социальные учреждения с круглосуточным прибываем людей, на полной самоизоляции. 

Александр Тычкин, директор ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр»: «С марта прошлого года наше учреждение работает в режиме самоизоляции, весь коллектив трудится сменами по две недели, проживая во время вахты в геронтологическом центре. Это сплотило нас с подопечными, мы чувствуем себя одной большой семьей. Когда началась пандемия, мы были приятно удивлены тем, что множество людей писали и звонили нам, интересовались, как можно поддержать пожилых людей и инвалидов, привозили подарки. Надо видеть лица подопечных, когда им достается подарок. Они радуются как дети! И это большая эмоциональная поддержка. Жаль, что сейчас нельзя передавать их подопечным лично в руки. Однако мы всегда рассказываем, кто привёз, например, мёд или фрукты. Недавно наш центр вошёл в пилотный проект «Система долговременного ухода». Мы начали сотрудничать с благотворительным фондом «Старость в радость», благодаря чему в формате онлайн провели немало концертов и семинаров для людей старшего возраста. За последний год наши подопечные серьёзно повысили свою компьютерную грамотность – для этого у нас есть специальный класс и беспроводной интернет, охватывающий всю территорию центра. Это значит, что никто не остался без общения с близкими людьми – они все на связи».

Алевтина Михайловна Костенко, живет в геронтологическом центре с 2016 года: «Хорошо, что волонтёры о нас не забывают, что есть такие добрые люди. Мы им очень благодарны. Ждём, когда вновь сможем принимать гостей. К самоизоляции относимся с пониманием – ведь нас берегут, как золотой запас».

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