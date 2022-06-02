Самарские пенсионеры чаще находят работу в сфере услуг и торговле

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Исследование проводили с 18 по 27 мая среди 1710 жителей страны пенсионного возраста – в том числе и в Самарской области. По его данным, продолжают работать после выхода на пенсию на основной работе по специальности 30% опрошенных, 10% после выхода на пенсию устроились на другую работу не по специальности, 14% берут подработки, еще 12% на текущий момент не трудоустроены, но находятся в поиске работы. Не работают на пенсии более трети ответивших – 34%.

Самым популярным ответом на вопрос о причинах трудоустройства стал вариант «не хватает пенсии на собственные расходы», его выбрали 30% респондентов. 28% хочется иметь больший доход и быть независимым, 24% скучно ничем не заниматься и хочется быть полезным, а 10% планируют помогать детям и внукам.

По мнению опрошенных, соискателям пенсионного возраста проще всего найти вакансии в сфере услуг (23%), среди рабочего персонала (19%), в продажах (11%), розничной торговле (5%), образовании (5%), медицине (4%) и бухгалтерии (4%).

Среди сложностей, которые испытывают люди при поиске работы в пенсионном возрасте 40% респондентов назвали предвзятое отношение работодателей к сотрудникам в возрасте, 31% говорят, что сложно найти работу с достойной оплатой, 10% – что тяжело устроится работать по специальности. Также участники опроса отмечают, что трудоустроиться на хорошее место можно только через знакомых (6%), мало вариантов с частичной занятостью (5%) и на рынке все больше работы с тяжелыми условиями труда (4%), сообщает Зарплата.ру.