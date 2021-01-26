Самарские организации приглашаются к участию в конкурсе «Профессионал года 2021»

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Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области проводит трудовой конкурс «Профессионал года 2021».

Целью конкурса является повышение престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового опыта, содействия в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.

Ознакомиться с Положением и загрузить документы для участия можно на официальном сайте министерства.

Выдвижение номинантов осуществляется работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии). Работодатель, выдвигающий номинантов для участия в конкурсе, несет ответственность за достоверность сведений об участнике конкурса и деятельности организации.

По вопросам участия в конкурсе и подготовки документов необходимо обращаться в департамент национальных проектов и государственных программ по телефону: 332 26 09.

Документы для участия в конкурсе необходимо направить в адрес министерства на бумажном носителе и в электронном виде на электронный адрес: MiznikovaAL@samregion.ru в срок до 15 марта 2021 года, передает пресс-служба горадминистрации.