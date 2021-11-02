Самарские общественники участвуют в профилактических и рейдовых мероприятиях.

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На постоянной основе представители общественных объединений, правоохранительной направленности, вместе с сотрудниками различных служб и подразделений самарской полиции участвуют в профилактических и рейдовых мероприятиях.

Так, представители добровольной народной дружины оказывают помощь при проведении массовых мероприятий, охране общественного порядка, а также в пресечении административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

В настоящее время на территории области осуществляют свою деятельность 138 добровольных народных дружин общей численностью более 2100 человек, в том числе восемь народных дружин, сформированных из числа представителей казачества. С начала 2021 года с участием общественников выявлено и пресечено более 8 000 административных правонарушений, в ОВД по подозрению в совершении преступлений доставлено около 650 граждан, задержано 13 лиц, находящихся в розыске, проверено более 8 000 лиц, состоящих на профилактических учетах. По поступившим сообщениям граждан проведено 165 проверок объектов торговли, осуществляющих реализацию алкогольной продукции, по результатам которых выявлено 99 административных правонарушений.

Кроме этого, сотрудниками ГИБДД при содействии общественников в текущем году выявлено 138 водителей, нарушивших ПДД, из которых - 82 управляли транспортом в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное, в течение года управление автомобилем в нетрезвом состоянии, к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» при содействии представителей общественности привлечено 13 водителей.

Правительством Самарской области и территориальными органами местного самоуправления уделяется большое внимание вопросу социальной поддержки членов народных дружин, в том числе их премирования за оказанное содействие правоохранительным органам и органам местного самоуправления в охране общественного порядка.

Граждан, желающих содействовать сотрудникам полиции в обеспечении охраны общественного порядка на возмездной (платной) основе, по вопросам вступления в народные дружины просьба обращаться на сайт ГУ МВД России по Самарской области в раздел «Добровольные народные дружины».