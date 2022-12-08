самарские общественники подарили детям из ПВР сладкие подарки

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В феврале этого года представители президентского движения приезжали в ПВР к вынужденным переселенцам практически каждый день — общались, поддерживали, записывали нужды и претворяли их в жизнь. А сегодня в канун Нового года активисты Народного фронта наведались с приятным сюрпризом в ПВР на базе отдыха «Дубки» и «Космос-2», чтобы обрадовать деток — 70 коробок с кукурузными палочками точно поднимут настроение.

«Дети — это наше всё! Мы сегодня проделали большой путь: рано утром в мороз выехали в посёлок городского типа Новосемейкино, там грузили «Газель» подарками, а дальше по маршруту в ПВР «Дубки» и «Космос-2. Все тяготы холода, разгрузок, погрузок забываются в мгновение, когда видишь на лице ребёнка улыбку. Всё, что мы делаем — не зря, теперь я это точно знаю!», — сказал эксперт Народного фронта Евгений Фильнов.

Посылки со сладостями передали неравнодушные жители ПГТ Новосемейкино. Ольга Горшкова, коренная жительница посёлка, организовала сбор и сообщала нам о готовности помочь детками, за что ей большое спасибо!

Если Вы хотите помочь вынужденными переселенцам и передать весточку для солдат на фронт приходите в исполком Народного фронта по адресу: г.Самара, улица Ленинская, 202, тел.: 242-01-42.