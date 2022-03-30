Самарские молодожены из-за цен пересматривают планы

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Повышение цен заставило будущих молодожёнов, планирующих торжество в 2022 году, пересмотреть свой свадебный бюджет и либо увеличить его размер, либо отказаться от целого ряда позиций, вплоть до отмены торжественной церемонии заключения брака.

Корреспонденты ГТРК «Самара» пообщались с молодыми парами и выяснили, что сегодня многим оказалось не по карману.

«Изменились цены на декор, всё сильно подорожало. В основном – флористика. Причём речь не только о живых цветах, но и об искусственных. Это касается и материалов для изготовления декораций, таких как латексная дорожка, свечи и так далее. Нам прислали смету в 165 тысяч рублей, вместо планируемых 100 тысяч», - рассказала одна из невест Анастасия.

Собеседница добавила, что стоимость свадебных букетов в разных цветочных магазинах подскочила от 40 до 100%.

На 15-20% подорожало меню. «Раньше стоимость горячего блюда составляла 400-450 рублей, сейчас 650. С напитками та же ситуация», - поделилась Алевтина, планирующая свадьбу этим летом.

В росте цен всему остальному не уступает аренда банкетных залов.

«Площадка для проведения мероприятия и банкет тоже изменились в цене. Однако есть нюанс – точную разницу в стоимости нам не сообщают. Предупредили, что надо быть готовыми заплатить на 20-30 тысяч больше», - продолжает Анастасия.

Ещё одна невеста Дарья рассказала, что тем, кто не успел заранее купить кольца и свадебные наряды придется заплатить на 15-20% больше прежней стоимости.

«Мы подали заявление в январе и ещё не купили кольца и костюмы. Теперь то, что планировали приобрести, стоит на 20% дороже», - вздыхает Дарья. - «Зато наряд жениху ещё можно подобрать по приемлемой цене. Главное искать», - добавила невеста.

Пока стоимость своих услуг не повышали фотографы, видеографы и ведущие мероприятий. Но в основном благодаря тому, что все опрошенные нами пары заранее заключили договор и внесли предоплату.

Cреди наших собеседников оказались и будущие молодожены, которые приняли решение отказаться от пышных торжеств в ресторане и отпраздновать свадьбу дома в кругу близких людей.

Домашнее застолье, кстати, тоже обойдётся дороже обычного. Цены на продукты и товары заметно взлетели, особенно это касается самого раскупаемого в 63 регионе ассортимента, топ-10 назвали областные власти.