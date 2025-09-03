Я нашел ошибку
В школах хотят ввести единый стандарт спортивной формы
Мэр Самары проиграл суд против застройщика
КбшЖД предлагает гостям и жителям Самары провести осень и начало зимы на тематических поездах.
Минцифры: подтвердите участие в программе ИТ-ипотеки
В Самаре состоялся второй этап Конференции Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия»
Билайн запустил новый формат франшизы
Самарские лесники передали 50 кубов древесины и тонну гумпомощи на СВО
Подросткам хотят запретить делать татуировки
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Самарские лесники передали 50 кубов древесины и тонну гумпомощи на СВО

3 сентября 2025 12:52
98
Круглый лес направлен на линию фронта по просьбе одной из войсковых частей региона, подразделения которой выполняют сейчас боевые задачи. Лесоматериалы хвойных пород были заготовлены Ставропольским лесным управлением, перед отправкой специалисты провели раскряжевку.

«Лес поможет защитить жизни наших ребят. В августе мы подготовили для отправки 50 кубов. Это и блиндажи для бойцов, и укрытия для военной техники», – прокомментировал директор «Самаралеса» Сергей Логунов.

Кроме древесины в прошедшие выходные лесники доставили на фронт порядка тонны гуманитарного груза для бойцов. «Самарские лесничества» встретились с нашими бойцами в ДНР, ЛНР, Запорожье и передали все, что просили земляки: автомобильные запчасти, шины, генератор, инструменты, масксети, вещи от родных. Это уже 8 поездка с гуманитарной миссией. Всего с начала СВО они доставили уже более 100 тонн помощи нашим бойцам, в том числе УАЗ с защитными сетками для перевозки раненых.

«Пока не закончится спецоперация, будем собирать грузы и помогать ребятам. Они всегда рады нам, благодарят за помощь, присылают фото и видео. Ждем их возвращения», – поделился директор «Самарских лесничеств» Владимир Косарев.

Также этой весной для помощи городу-побратиму Снежное с Фёдоровского лесного питомника Самарской области отправили в общей сложности 200 тысяч сеянцев сосны. Посадочный материал был высажен в лесничествах Донецкой народной республики, пострадавших от атак ВСУ.

Фото – Минприроды Самарской области

