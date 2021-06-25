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Самарские леса снова закрыли для посещения

25 июня 2021 10:14
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Самарские леса снова закрыли для посещения

Запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств действует в период с 22 июня по 11 июля 2021 года.

Об этом сообщается в приказе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Нарушителям грозит привлечение к административной ответственности по части 3 статьи 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающая наложение административного штрафа:

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, пишет Самру.ру.

Теги: аномально жаркая погода В центре внимания Запрет на посещение лесов

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