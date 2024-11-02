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Самарские коллективы примут участие в концерте 25 финалистов Национального проекта «Родники-2024»

2 ноября 2024 19:38
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При участии звезд российской эстрады Зары, ST и Олега Газманова.

Всероссийский Национальный проект «Родники» подведет итоги второго песенного конкурса 4 ноября в ходе грандиозного гала-концерта в Нижнем Новгороде, в городе, где берет истоки государственный праздник. Трансляцию концерта россияне увидят в прямом эфире на странице сообщества Родникив ВКонтакте.

Финалистами национального проекта этого года стали коллективы из Самарской области – «Музыкальный центр Автоклуб», Волжский район, группа «Утро», Самара и Владимир Вастьянов из Тольятти. В качестве почётных гостей в концерте примут участие финалисты прошлого года группа «Вместе», Самара.

«Родники – 2024» собрали 1862 песни в 5 номинациях. На сцену концертного зала «МТС Live Холл» выйдут представители Алтайского края, Иркутской области, Белгорода, Брянска, Воронежа, Красноярска, Луганска, Москвы, Омска, Самары, Северска, Тольятти, Томска, Тюмени и Санкт-Петербурга.
Члены Жюри конкурса Заслуженная артистка России Зара, Александр Степанов (ST) и, конечно, Народный артист России Олег Газманов тоже примут участие в концерте.

У каждого зрителя будет возможность проголосовать за понравившегося участника на сайте проекта. Призовой фонд «Родники – 2024» составит 3 млн рублей, которые будут направлены на развитие творческого потенциала победителей.

«В России невероятное количество талантливых людей. У любого творческого проекта, конкурса, фестиваля, сотни и тысячи участников. Это радует, потому что творчество – единственное, что дает каждому возможность самореализации. Творчество и есть та самая божья искра, которая позволяет созидать и передавать через музыку смыслы. В день народного единства, нас объединит песня», – уверен Народный артист России Олег Газманов.

Желаем землякам победы и голосуем за наших!

 

Фото:   минкульт СО

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