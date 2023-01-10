Самарские автоинспекторы помогли мужчине, починив сломавшееся инвалидное кресло-коляску

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Экипаж ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре в составе капитана полиции Дмитрия Балаева и старших лейтенантов полиции Виталия Лазарева и Сергея Фадеева несли службу в Кировском районе областного центра, когда увидели возле одного из домов по улице Победы мужчину в инвалидной коляске и гражданина, который пытался что-то починить.

Дорожные полицейские остановились и предложили свою помощь. Оказалось, что у средства передвижения для людей с ограниченными возможностями не крутится колесо. Сопровождавший инвалида гражданин никак не мог сдвинуть технику с места.

Стражи правопорядка выяснили, что колесо заблокировано сиденьем. Достав из патрульного автомобиля инструменты, автоинспекторы отремонтировали кресло-коляску. Местные жители поблагодарили полицейских, благодаря помощи которых они смогли продолжить движение и добраться до дома.