Самарские активисты ОНФ передали книги в библиотеку СОКОД

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В рамках всероссийской акции «Книжная помощь», посвященной международному дню дарения книг, 15 февраля молодые активисты в Самарской области передали книги в областной клинический онкологический диспансер.

Ребята собрали более 200 экземпляров книг с художественными произведениями разных жанров, а также фильмы на DVD-дисках.

«Очень важно использование литературы, потому что это один из вариантов психологической реабилитации, чтобы справиться с проблемами, с которыми человек сталкивается, проходя лечение», – отметил главный врач ГБУЗ СОКОД Андрей Орлов.

Часть книг были переданы жителями, которые проходили лечение в онкологическом диспансере и не понаслышке знают о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в этот непростой период.

«Мы очень надеемся, что многие пациенты смогут, в этот тяжелый период своей жизни, провести время за прочтением хорошей, классической литературы и разнообразить свои дни. Мы желаем всем пациентам, всем сотрудникам диспансера здоровья и долгих лет жизни», - рассказала Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.

Фото: pixabay