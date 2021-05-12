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В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
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Самарская улица Куйбышева временно станет пешеходной

12 мая 2021 12:49
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Самарская улица Куйбышева временно станет пешеходной

В Самаре перекроют для движения автомобилей одну из улиц. Произойдет это уже в субботу, 15 мая. На один выходной улица Куйбышева станет пешеходной. Здесь проведут акцию «Ночь музеев».

Улица Куйбышева с 18:00 до 23:00 станет центром проведения фестиваля. Здесь состоится концерт джазовой музыки, а около Дома промышленности запланировали проведение фестиваля «Барабаны мира». В Струковском саду организуют танцевальную вечеринку.

— Более 45 площадок в Самаре примут участие в акции «Ночь музеев». Стоит отметить, что в этот день будут работать не только музеи, но и арт-пространства, галереи, общественные локации, образовательные центры, библиотеки, театры и концертные организации. Программа разноплановая, на стыке различных дисциплин и интересов, где каждый найдет то, что интересно именно ему, — рассказала руководитель департамента культуры и молодежной политики мэрии Самары Татьяна Шестопалова.
Не первый раз улица Куйбышева становится пешеходной. Ее уже перекрывали для движения автомобилей из-за проведения фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» в 2019 году, пишет 63.ру.

Теги: Ночь музеев

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