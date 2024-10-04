Самарская телебашня включит праздничную иллюминацию в День учителя

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5 октября филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит иллюминацию на главной телебашне самарского региона в честь Дня учителя.



На медиафасаде самарской телебашни появятся поздравления и символы праздника: школьная доска с изображением учебных принадлежностей, осенние листья и надпись "С днем учителя".



В акции также участвуют Останкинская телебашня, башни и мачты Биробиджана, Благовещенска, Брянска, Великого Новгорода, Грозного, Кызыла, Майкопа, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пензы, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Симферополя, Смоленска, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов России.