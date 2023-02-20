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Самарская таможня подвела итоги 2022 года по правоохранительной деятельности в Самарской области

20 февраля 2023 15:56
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Всего за отчетный период правоохранительными подразделениями таможни, дислоцирующимися на территории Самарской области, возбуждено 11 уголовных дел.

Правоохранительные подразделения Самарской таможни по Самарской области подвели итоги ушедшего года.

Всего за отчетный период правоохранительными подразделениями таможни, дислоцирующимися на территории Самарской области, возбуждено 11 уголовных дел. Из них 4 уголовных дела по фактам контрабанды наркотических средств и сильнодействующих веществ, 7 дел – по преступлениям экономической направленности. Из незаконного оборота изъято почти 11 кг подконтрольных веществ, из них сильнодействующих веществ порядка 10 кг, и наркотических средств и психотропных веществ более 1 кг.

Как отметил заместитель начальника Самарской таможни Никита Пронин: «В 2022 году по результатам предварительного расследования возбужденных таможней дел 7 лиц привлечены к уголовной ответственности по ст.194 (уклонение от уплаты таможенных платежей), ст. 200.1 (контрабанда денежных средств) и ст. 226.1 (контрабанда СДВ). По уголовным делам таможней возмещен причиненный государству ущерб в сумме 22 миллиона рублей».

За 2022 год Самарской таможней на территории Самарской области возбуждено 1755 дел об административных правонарушениях, что на 23 % больше, чем в прошлом году. В прошедшем году отмечалось увеличение количества дел по ст. 19.7.13 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное предоставление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров), а также существенное увеличение количества административных дел, возбужденных по главе 16 КоАП РФ, где наиболее частым нарушением является недекларирование или недостоверное декларирование товаров.

Экономическим итогом деятельности по привлечению лиц к административной ответственности стало взыскание штрафов на сумму 23 млн рублей - это в три раза больше, чем взыскано в прошлом году, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

 

Фото:   пресс-служба Самарской таможни

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