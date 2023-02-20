Самарская таможня подвела итоги 2022 года по правоохранительной деятельности в Самарской области

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Правоохранительные подразделения Самарской таможни по Самарской области подвели итоги ушедшего года.

Всего за отчетный период правоохранительными подразделениями таможни, дислоцирующимися на территории Самарской области, возбуждено 11 уголовных дел. Из них 4 уголовных дела по фактам контрабанды наркотических средств и сильнодействующих веществ, 7 дел – по преступлениям экономической направленности. Из незаконного оборота изъято почти 11 кг подконтрольных веществ, из них сильнодействующих веществ порядка 10 кг, и наркотических средств и психотропных веществ более 1 кг.

Как отметил заместитель начальника Самарской таможни Никита Пронин: «В 2022 году по результатам предварительного расследования возбужденных таможней дел 7 лиц привлечены к уголовной ответственности по ст.194 (уклонение от уплаты таможенных платежей), ст. 200.1 (контрабанда денежных средств) и ст. 226.1 (контрабанда СДВ). По уголовным делам таможней возмещен причиненный государству ущерб в сумме 22 миллиона рублей».

За 2022 год Самарской таможней на территории Самарской области возбуждено 1755 дел об административных правонарушениях, что на 23 % больше, чем в прошлом году. В прошедшем году отмечалось увеличение количества дел по ст. 19.7.13 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное предоставление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров), а также существенное увеличение количества административных дел, возбужденных по главе 16 КоАП РФ, где наиболее частым нарушением является недекларирование или недостоверное декларирование товаров.

Экономическим итогом деятельности по привлечению лиц к административной ответственности стало взыскание штрафов на сумму 23 млн рублей - это в три раза больше, чем взыскано в прошлом году, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни