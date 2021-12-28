Самарская таможня: «летим» в новогодние праздники, не нарушая таможенных правил

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Следующим шагом будут переговоры с ним и "Крыльями Советов".
Гендиректор "Зенита" Медведев: форвард "Крыльев" Иван Сергеев проходит медосмотр в клуб
Ребята активно включились в работу, с удовольствием рисовали новогоднюю елку, украшали ее игрушками, созданными своими руками.
Психологи УФСИН СО используют арт-терапию в работе с несовершеннолетними, содержащимися в СИЗО
Особая гордость «Библиотеки народов Поволжья» – ее уникальный дизайн. Здесь представлено пять локаций – самобытных, оригинальных пространств.
В центре Самары, на улице Ленинградской, открылась Библиотека народов Поволжья
В свою очередь ребята порадовали гостей своим активным участием в новогоднем представлении. Они читали стихи, пели песни и танцевали.
Воспитанников Дома ребенка при ИК-15 поздравили с Новым годом
Энергетики угощали своих клиентов мандаринами и дарили календари на 2022 год с полезными советами.
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с наступающим Новым годом
Обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан, надежной работы объектов ЖКХ, своевременного предоставления социальных выплат.
В преддверии новогодних и рождественских праздников в Правительстве СО состоялось совещание с главами городов и районов
Для обеспечения бесперебойной работы вдоль линии строительства моста пробита майна, которая круглосуточно содержится в открытом ото льда состоянии.
Минстрой СО: выход на лед, а также нахождение на берегу в районе строительства моста через Волга опасны для жизни! 
Сотрудники дорожной полиции рассказывают детям и их родителям об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения.
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
0.27
EUR 83.22
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская таможня: «летим» в новогодние праздники, не нарушая таможенных правил

28 декабря 2021 15:44
171
Самарская таможня напоминает путешественникам о правилах перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС воздушным видом транспорта.

В преддверии новогодних праздников Самарская таможня напоминает путешественникам о правилах перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС воздушным видом транспорта. Товары для личного пользования – это товары, предназначенные для личных, семейных, домашних нужд физических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, включая валюту и валютные ценности. 

Беспошлинно и не подавая пассажирскую таможенную декларацию, можно перевозить:

-  товары, таможенная стоимость, которых не превышает 10 000 евро в эквиваленте и (или) общий вес которых не превышает 50 кг.  

- алкогольные напитки в объеме не более 3 литров на одного человека, достигшего 18-летнего возраста. 

-  не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

А также без декларирования разрешено перевозить денежные средства, не превышающие 10 000 долларов США в эквиваленте (общая сумма наличных и дорожных чеков). При перемещении валюты в размере более установленной, вся сумма подлежит таможенному декларированию в письменной форме.

Если у туристов возникают вопросы непосредственно в пункте пропуска, ответы на них можно найти в зонах таможенного контроля на информационных стендах. За разъяснением правил перемещения товара через таможенную границу ЕАЭС можно обратиться к сотрудникам таможенного поста.

 

 

Фото:   pixabay

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.
28 декабря 2021  17:17
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
124
Первый вице-губернатор отметил, что к завершению года Самарская область подходит с хорошими результатами по всем направлениям социально-экономического развития.
28 декабря 2021  15:26
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание
176
В Рождественскую ночь для самарцев подадут дополнительные автобусы
28 декабря 2021  10:55
В Рождественскую ночь для самарцев подадут дополнительные автобусы
227
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 декабря 2021  13:57
Еще 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
506
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
27 декабря 2021  12:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
466
Весь список