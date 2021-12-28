Самарская таможня: «летим» в новогодние праздники, не нарушая таможенных правил

171

В преддверии новогодних праздников Самарская таможня напоминает путешественникам о правилах перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС воздушным видом транспорта. Товары для личного пользования – это товары, предназначенные для личных, семейных, домашних нужд физических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, включая валюту и валютные ценности.

Беспошлинно и не подавая пассажирскую таможенную декларацию, можно перевозить:

- товары, таможенная стоимость, которых не превышает 10 000 евро в эквиваленте и (или) общий вес которых не превышает 50 кг.

- алкогольные напитки в объеме не более 3 литров на одного человека, достигшего 18-летнего возраста.

- не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

А также без декларирования разрешено перевозить денежные средства, не превышающие 10 000 долларов США в эквиваленте (общая сумма наличных и дорожных чеков). При перемещении валюты в размере более установленной, вся сумма подлежит таможенному декларированию в письменной форме.

Если у туристов возникают вопросы непосредственно в пункте пропуска, ответы на них можно найти в зонах таможенного контроля на информационных стендах. За разъяснением правил перемещения товара через таможенную границу ЕАЭС можно обратиться к сотрудникам таможенного поста.

Фото: pixabay