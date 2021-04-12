Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти подростков снимали с дрейфующей льдины
В Тольятти подростков снимали с дрейфующей льдины
Самарцы смогут написать Диктант Победы 29 апреля
Самарцы смогут написать "Диктант Победы" 29 апреля
В Самарской области водитель в темноте на дороге сбил женщину
В Самарской области водитель в темноте на дороге сбил женщину
В Кремле не получали запроса от Зеленского на переговоры с Путиным
В Кремле не получали запроса от Зеленского на переговоры с Путиным
ПСБ снижает ставки до 5,49% по военной ипотеке
ПСБ снижает ставки до 5,49% по военной ипотеке
Почти полсотни школ Самарской губернии получат новое компьютерное оборудование
Почти полсотни школ Самарской губернии получат новое компьютерное оборудование
В Тольятти мальчик застрял в батарее ногой
В Тольятти мальчик застрял в батарее ногой
Здания цирка и речного вокзала в Самаре назвали объектами культурного наследия
Здания цирка и речного вокзала в Самаре назвали объектами культурного наследия
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
0.07
EUR 91.78
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят»
"Тотальный диктант" прошел сегодня в Тольятти
Всё о матче "Крылья Советов" – "Динамо"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская студентка представит регион в конкурсе «Краса студенчества России»

12 апреля 2021 10:29
128
Самарская студентка представит регион в конкурсе Краса студенчества России»

Нургуль Сансызбаева из Самарского государственного экономического университета вышла в финал национального конкурса красоты среди студенток вузов - «Краса студенчества России», проводимого Российским Союзом Молодежи с 2014 года. 65 представительниц образовательных организаций из 42 регионов встретятся с 11 по 16 апреля в очном этапе конкурса в Архангельске.

Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России» образовательных организаций высшего образования – крупнейший проект в области таланта и красоты для студенток в Российской Федерации. Конкурс уже восьмой год проводится в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи. Проект предоставляет участницам возможность не только раскрыть свой творческий потенциал, но и представить красоту, как совокупность духовных качеств, интеллектуальных, спортивных, творческих способностей и внешних данных участниц.

В конкурсную программу заочного этапа вошла оценка портфолио и тест по истории, с которым на 100% справились более половины конкурсанток.  

В очном финале участниц конкурса ждут новые испытания: самопрезентация, где участницам необходимо оригинально рассказать о себе, своей деятельности и достижениях; орфографический диктант, литературный тест, фотоконкурс, дефиле и творческое выступление.

По итогам конкурсных этапов будет отобрано 12 девушек, которые на гала-шоу 15 апреля в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова поборются за звание «Краса студенчества 2021».

В жюри конкурса известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса. 

Прямая трансляция гала-шоу будет доступна в официальном аккаунте Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» в социальной сети «ВКонтакте».

Со списком участниц финала, представляющих регионы, можно ознакомиться на сайте Российского Союза Молодежи.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Самарцы смогут написать Диктант Победы 29 апреля
12 апреля 2021  13:13
Самарцы смогут написать "Диктант Победы" 29 апреля
5
Почти полсотни школ Самарской губернии получат новое компьютерное оборудование
12 апреля 2021  12:44
Почти полсотни школ Самарской губернии получат новое компьютерное оборудование
62
В Самаре несколько детсадов объединят
12 апреля 2021  10:42
В Самаре несколько детсадов объединят
171
Весь список
В центре внимания
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2021 год по Губернаторскому проекту СОдействие»
12 апреля 2021  11:36
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2021 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
Общество
114
В Самаре несколько детсадов объединят
12 апреля 2021  10:42
В Самаре несколько детсадов объединят
Образование
166
Теперь жара: самарцев предупреждают о погодных сложностях
12 апреля 2021  10:20
Теперь жара: самарцев предупреждают о погодных сложностях
Общество
145
Сегодня, 12 апреля в 10 утра в Самаре стартует первый всероссийский телемарафон «Мой космос»
12 апреля 2021  09:50
Сегодня, 12 апреля в 10 утра в Самаре стартует первый всероссийский телемарафон «Мой космос»
Общество
166
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днём космонавтики
12 апреля 2021  09:29
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днём космонавтики
Общество
146
Весь список