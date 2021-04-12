Самарская студентка представит регион в конкурсе «Краса студенчества России»

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Нургуль Сансызбаева из Самарского государственного экономического университета вышла в финал национального конкурса красоты среди студенток вузов - «Краса студенчества России», проводимого Российским Союзом Молодежи с 2014 года. 65 представительниц образовательных организаций из 42 регионов встретятся с 11 по 16 апреля в очном этапе конкурса в Архангельске.

Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России» образовательных организаций высшего образования – крупнейший проект в области таланта и красоты для студенток в Российской Федерации. Конкурс уже восьмой год проводится в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи. Проект предоставляет участницам возможность не только раскрыть свой творческий потенциал, но и представить красоту, как совокупность духовных качеств, интеллектуальных, спортивных, творческих способностей и внешних данных участниц.

В конкурсную программу заочного этапа вошла оценка портфолио и тест по истории, с которым на 100% справились более половины конкурсанток.

В очном финале участниц конкурса ждут новые испытания: самопрезентация, где участницам необходимо оригинально рассказать о себе, своей деятельности и достижениях; орфографический диктант, литературный тест, фотоконкурс, дефиле и творческое выступление.

По итогам конкурсных этапов будет отобрано 12 девушек, которые на гала-шоу 15 апреля в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова поборются за звание «Краса студенчества 2021».

В жюри конкурса известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса.

Прямая трансляция гала-шоу будет доступна в официальном аккаунте Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» в социальной сети «ВКонтакте».

Со списком участниц финала, представляющих регионы, можно ознакомиться на сайте Российского Союза Молодежи.