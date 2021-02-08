Самарская семья стала лауреатом премии «Мы будем жить!»

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7 февраля в Государственном Кремлевском Дворце на торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов премии «Мы будем жить!» Даниил Хачатуров, юный самарский автор, композитор и исполнитель, выступил с авторской песней «Мама». Елена Хачатурова, во всём поддерживающая своего сына, удостоилась диплома Лауреата ежегодной Премии «Мы будем жить!» в номинации «Материнское сердце».

Даниил известен не только в Самарской губернии, но и во всей стране как финалист федеральных проектов «Детское Евровидение», «Ты супер!». Сложно поверить, что за плечами у мальчика тяжёлая борьба с онкозаболеванием, в результате которой он потерял зрение. Однако никто не опустил руки – мама целенаправленно и упорно с ним занималась, и с её помощью юный Даниил овладел английским, начал читать книги на специальной азбуке Брайля, освоил компьютер с помощью голосовых программ и успешно выступает с авторскими песнями на ведущих площадках страны.

Премию «Мы будем жить!» вручают не только лучшим врачам и учёным, но и медицинским учреждениям, благотворительным фондам, а ещё – журналистам, волонтёрам, общественным организациям, всем, кто так или иначе неравнодушно относится к людям с этим диагнозом, окружающим, которые вместе с больным участвуют в борьбе с этой проблемой. Ведь, как говорят сами специалисты, на пути к выздоровлению важен не только медицинский аспект, но и колоссальная моральная поддержка пациента.

«Честно говоря, я немного была удивлена, что меня отметили в номинации «Материнское сердце», – признается Елена Хачатурова, – мне кажется, я ничего не делаю такого, чего не делала бы мать для своего ребёнка. Но организаторы посчитали, что мой опыт может быть полезен тем, кто оказался в ситуации, подобной нашей». Родители по праву гордятся достижениями сына: «Даниил часто выступает на лучших площадках нашей страны, его поддерживают ведущие артисты российской эстрады. Только за последний год наш сын участвовал в 40 конкурсах и всегда привозил дипломы лауреата. В его «копилке» и два гран-при в фестивале Игоря Крутого «Добрая волна», дуэт с Дианой Гурцкой. Приятно, что в этот приезд он, как настоящая «звезда», удостоился права отдельной комфортной «золотой» гримерки Кремлёвского Дворца, которые он раньше посещал лишь как гость».

После вручения премии Даниил не отправился домой, а вместе с солисткой Большого театра Алиной Яровой принял участие в съемках клипа благотворительного фонда Владивостока на песню молодого автора «Нас миллионы», передает пресс-служба облправительства.