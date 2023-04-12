Самарская полиция в лице Михаила Корниенко, покорившего космос после службы в милиции, поздравляет всех с праздником

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Сегодня вся страна отмечает День космонавтики!



62 года назад, 12 апреля 1961 года, все радиостанции Земли прервали свое вещание, чтобы сообщить сенсационную новость – человек в космосе! Мир услышал гагаринское «Поехали», ознаменовавшее начало пилотируемой космонавтики, которой дал старт Советский Союз.

В лице нашего доброго друга Михаила Корниенко - уроженца города Сызрань, лётчика-космонавта, героя России, единственного человека, покорившего космос после службы в советской милиции, мы поздравляем все прогрессивное человечество с этим великим днем.

И сегодня для всех звучит музыкальный подарок – песня в исполнении сотрудников полиции «Ты помнишь земля», в которой поется о великой реке Волге и прекрасной Самаре космической.