Самарская пенсионерка лишилась сбережений, поверив в возможность заработать игрой на бирже

137

О возможности заработка путем торгов на бирже женщина узнала из объявления в Интернете. Пенсионерка решила приумножить капитал путем инвестирования денежных средств и скачала торговую платформу.

Вскоре с ней связался незнакомец, который представился брокером и рассказал, как работает сервис, а также пообещал большой доход от вложенных ею денежных средств.

Для вступления в торги необходимо было пополнить фонд электронного аукциона. Женщина, обрадованная перспективой легкого заработка, перевела 280 тысяч рублей, однако обещанного дохода не получила.

Вскоре она обнаружила, что счет пуст, а возможность снять даже часть якобы выигранных средств отсутствует. Попытки связаться с брокером оказались безуспешными.

Поняв, что стала жертвой мошенников, жительница города Самары обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: pxhere