В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»

24 сентября 2025 12:12
157
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»

Самарцев приглашают в необычный «пленэрный тур» по знакомым самарским маршрутам и в малоизвестные уголки России и мира! Представим и реальные зарисовки и воображаемые миры: городские и природные пейзажи, психологические «внутренние ландшафты», мысли о радости, грусти, памяти и мечтах. Авторы поделятся своим взглядом на мир через живопись, графику и декоративно-прикладное искусство. Работы, созданные во время пленэров и поездок, - это авторские впечатления от природы, от необычных мест. Это поиски новых ракурсов и новых смыслов.

1-5 октября 2025 г., Дом архитектора, ул. Вилоновская, 10, 

Работа выставки: 11:00–20:00

Открытие 1 октября в 17:00

12+

Большинство участников — архитекторы, для которых искусство — продолжение профессии. Среди авторов: 

П. Старостин, Н. Бардашева, А. Шошин, И. Лаптева, А.Темников, Э. Данилова, С. Кручинина, Ю.Семина, Н.Макаренко, И. Харитоова, Т.Рычкова и др. 

Также среди участников выставки партнеры и друзья архитектурного сообщества – члены Союза художников России, Союза дизайнеров России и других творческих объединений. 

На АРТ-маркете наши гости смогут приобрести художественные работы в графике, акварели, масле, акриле и предметы декоративно-прикладного творчества, которые станут украшением интерьера или особенным подарком — источником ярких эмоций.

Программа приурочена к Всемирному дню архитектуры, который отмечается в 1-й понедельник октября. Гостей ждут мастер-классы и встречи с авторами, презентации архитектурных событий 2025–2026 гг., кинопросмотры и музыкальные вечера.

