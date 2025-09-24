Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»

157

Самарцев приглашают в необычный «пленэрный тур» по знакомым самарским маршрутам и в малоизвестные уголки России и мира! Представим и реальные зарисовки и воображаемые миры: городские и природные пейзажи, психологические «внутренние ландшафты», мысли о радости, грусти, памяти и мечтах. Авторы поделятся своим взглядом на мир через живопись, графику и декоративно-прикладное искусство. Работы, созданные во время пленэров и поездок, - это авторские впечатления от природы, от необычных мест. Это поиски новых ракурсов и новых смыслов.

1-5 октября 2025 г., Дом архитектора, ул. Вилоновская, 10,

Работа выставки: 11:00–20:00

Открытие 1 октября в 17:00

12+

Большинство участников — архитекторы, для которых искусство — продолжение профессии. Среди авторов:

П. Старостин, Н. Бардашева, А. Шошин, И. Лаптева, А.Темников, Э. Данилова, С. Кручинина, Ю.Семина, Н.Макаренко, И. Харитоова, Т.Рычкова и др.

Также среди участников выставки партнеры и друзья архитектурного сообщества – члены Союза художников России, Союза дизайнеров России и других творческих объединений.

На АРТ-маркете наши гости смогут приобрести художественные работы в графике, акварели, масле, акриле и предметы декоративно-прикладного творчества, которые станут украшением интерьера или особенным подарком — источником ярких эмоций.

Программа приурочена к Всемирному дню архитектуры, который отмечается в 1-й понедельник октября. Гостей ждут мастер-классы и встречи с авторами, презентации архитектурных событий 2025–2026 гг., кинопросмотры и музыкальные вечера.