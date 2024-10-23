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Самарская область в числе лидеров по количеству участников проекта «Путь из варяг в греки»

23 октября 2024 14:59
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Проект «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий» стартовал в июле этого года.

Проект «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий» стартовал в июле этого года. На образовательных мероприятиях в 89 регионах страны, а также в городе Байконуре, проходили лекции, мастер-классы, тематические викторины, которые позволили учащимся погрузиться в изучение истории, в том числе сформировать целостное представление о роли великого торгового пути в исторической судьбе России. 

В число самых активных регионов по количеству участников вошла Самарская область. Всего в просветительском проекте Общества «Знание» и СевГУ приняли участие более 170 тысяч человек, их них 6 686 из Самарской области.

«Популяризация исторического и культурного наследия, его сохранение и передача нашим будущим поколениям – одна из важнейших задач современного общества. И именно проекты такого масштаба играют ключевую роль в формировании национального самосознания и воспитании гражданской ответственности. Нам удалось выйти за рамки традиционных форматов просветительской деятельности и предложить уникальный и увлекательный опыт для людей разных возрастов и интересов. Слушатели активно участвовали в дискуссиях, задавали вопросы и делились своими впечатлениями. Эти мероприятия помогли сделать историю более доступной и увлекательной, приблизив ее к современной аудитории», — рассказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

Тематические встречи были организованы по трем основным направлениям. Лекция «Таврический перекресток межцивилизационного взаимодействия» открыла для слушателей увлекательную историю полуострова, в которой переплелись три религии: православная, мусульманская и католическая. А на занятии «Сакральные ландшафты российского государства-цивилизации» участники узнали, как византийские миссионеры дошли до Крыма и основали пещерные монастыри, ставшие важной частью духовной истории полуострова. Также школьникам рассказали про значение Великих евразийских путей в исторической судьбе России.

Также в рамках проекта около 4 тысяч человек приняли участие во Всероссийской онлайн-викторине.  Свои знания по истории развития торговых путей проверили 487 команд из 77 регионов России. Каждой команде предстояло пройти 5 раундов с вопросами по истории IX–X веков, о событиях и выдающихся личностях того времени. По результатам игры всем участникам вручили сертификат от Общества «Знание».

Методические материалы подготовлены Севастопольским государственным университетом совместно с Российским обществом «Знание» при поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Партнерами проекта выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Движение первых, Росдетцентр, Всероссийский студенческий проект от Росмолодёжи «ТвойХод», а также сторонники Единой России, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

 

Фото:  Российское общество «Знание»

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