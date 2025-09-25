Самарская областная библиотека для слепых отметит двойной юбилей

76

26 сентября 2025 года, в 15:00, в ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Самарской областной библиотеки для слепых и 100-летию информационного обеспечения незрячих Самарской области. 6+

Главная задача библиотеки сегодня – развивать доступное информационное пространство, предлагать новые возможности для разноформатного общения людям с особенным зрением, помогать им жить полноценной интеллектуальной, духовной жизнью, оставаться социально активными.

«Самарская областная библиотека для слепых одной из первых специальных библиотек в России в 2023 году ввела штатную единицу методиста-реабилитолога, – рассказала и.о. директора СОБС Ольга Вологодская. – Сегодня мы единственное учреждение культуры в Самарской области, которое реализует собственную модельную программу социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Это большой цикл реабилитационных мероприятий, индивидуальные консультации и практикумы по использованию технических средств незрячими, все это приносит ощутимые результаты – например, несколько бывших наших читателей, участников программы реабилитации, стали нашими сотрудниками, причем среди них есть и тотально незрячие».

В библиотечных фондах более 93000 экземпляров, в том числе более 69000 документов в специальных форматах для людей с нарушением зрения. Библиотека проводит множество мероприятий и проектов разного масштаба: ежегодный межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению, межрегиональная акция «Понять. Помочь. Дружить», экскурсионный проект «Осязаемая Самара», творческий проект «Уроки ремесла», тактильный проект «Губерния в ладонях». В рамках этих проектов незрячие люди живут полноценной жизнью: знакомятся с историей родного края, путешествуют по Самарской Луке, ходят в музеи, где для них проводят специальные экскурсии, позволяющие буквально в деталях воссоздать картины в своем воображении.

«Я могу с уверенностью сказать , что библиотека для меня стала домом. Настоящим домом и семьей, – поделилась читательница и сотрудник библиотеки Наталья Мухортова. – Здесь мне помогли поверить в себя, я справилась с неуверенностью, нашла много людей, близких по духу. Со временем из просто читателя стала сотрудником, теперь сама провожу мероприятия, и я знаю, насколько такая поддержка, какую ямы в библиотеке получаем, помимо книг, важна для нас, незрячих».

Летом 2025 года по инициативе областной библиотеки для слепых вышел поэтический сборник, посвященный погибшим воинам СВО. В сборник вошли произведения незрячих и слабовидящих авторов, а также родственников семей бойцов специальной военной операции. Среди авторов сборника – люди с инвалидностью, в первую очередь незрячие и слабовидящие жители Самарского региона, члены семей участников СВО, матери погибших «за ленточкой» бойцов, волонтеры общественной организации «Шьем для наших» и просто неравнодушные к судьбе страны люди.

