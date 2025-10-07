Я нашел ошибку
Главные новости:
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО

7 октября 2025 14:08
118
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.

В Нижнем Новгороде завершился окружной Слёт поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт», собравший более 200 участников из 14 регионов округа. Самарскую область на мероприятии представили активисты четырёх поисковых отрядов: «Сокол», «Жизнь», «Лицеист» и «Компас Судьбы».

В рамках трёхдневной программы участники продемонстрировали профессиональные знания и навыки в области топографии, ориентирования на местности, оказания первой помощи, музейной и архивной работы, а также техники безопасности при проведении полевых поисковых работ. Конкурсные испытания сопровождались военно-исторической и поисковой викторинами, мастер-классами и презентацией музейных экспозиций по итогам полевого сезона. Поисковики также представили творческие визитные карточки своих регионов, отражающие любовь к Родине и уважение к памяти павших героев.

По итогам Слёта Самарская делегация показала высокий уровень подготовки и вошла в пятёрку лидеров. Ребята заняли 1-е место в дисциплинах «Оказание первой помощи» и «Порядок проведения и документирование полевых поисковых работ», 2-е место в поисковой викторине, 5-е место в музейной экспозиции и военно-исторической викторине, а также 4-е место в творческом конкурсе «Визитная карточка».

В общем зачёте команда Самарской области заняла 4-е место из 14 регионов.

Особой частью программы стала выставка, организованная в Нижегородском кремле, где поисковые отряды представили экспонаты, найденные в рамках экспедиций 2025 года. За два дня экспозицию посетили более 1300 человек.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие представители полпредства Президента Российской Федерации, Министерства обороны РФ и Координационного совета «Поискового движения России». Все победители и призёры были награждены дипломами и памятными подарками от полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов. Это возможность обменяться опытом, укрепить горизонтальные связи между регионами и ещё раз подтвердить верность общей цели — сохранению исторической правды и памяти о подвигах защитников Отечества. 

 

 

Фото:  региональное отделение ООД «Поисковое движение России» в Самарской области

