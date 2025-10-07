Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО

118

В Нижнем Новгороде завершился окружной Слёт поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт», собравший более 200 участников из 14 регионов округа. Самарскую область на мероприятии представили активисты четырёх поисковых отрядов: «Сокол», «Жизнь», «Лицеист» и «Компас Судьбы».

В рамках трёхдневной программы участники продемонстрировали профессиональные знания и навыки в области топографии, ориентирования на местности, оказания первой помощи, музейной и архивной работы, а также техники безопасности при проведении полевых поисковых работ. Конкурсные испытания сопровождались военно-исторической и поисковой викторинами, мастер-классами и презентацией музейных экспозиций по итогам полевого сезона. Поисковики также представили творческие визитные карточки своих регионов, отражающие любовь к Родине и уважение к памяти павших героев.

По итогам Слёта Самарская делегация показала высокий уровень подготовки и вошла в пятёрку лидеров. Ребята заняли 1-е место в дисциплинах «Оказание первой помощи» и «Порядок проведения и документирование полевых поисковых работ», 2-е место в поисковой викторине, 5-е место в музейной экспозиции и военно-исторической викторине, а также 4-е место в творческом конкурсе «Визитная карточка».

В общем зачёте команда Самарской области заняла 4-е место из 14 регионов.

Особой частью программы стала выставка, организованная в Нижегородском кремле, где поисковые отряды представили экспонаты, найденные в рамках экспедиций 2025 года. За два дня экспозицию посетили более 1300 человек.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие представители полпредства Президента Российской Федерации, Министерства обороны РФ и Координационного совета «Поискового движения России». Все победители и призёры были награждены дипломами и памятными подарками от полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов. Это возможность обменяться опытом, укрепить горизонтальные связи между регионами и ещё раз подтвердить верность общей цели — сохранению исторической правды и памяти о подвигах защитников Отечества.

Фото: региональное отделение ООД «Поисковое движение России» в Самарской области