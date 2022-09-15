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Самарская область заняла 15 место среди регионов страны, в которые влюблены россияне

15 сентября 2022 09:51
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Самарская область заняла 15 место среди регионов страны, в которые влюблены россияне

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, в какие регионы страны они влюблены. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов РФ.

Среди регионов России, в которые влюблены граждане, Самарская область расположилась на 15 месте. Об этом сообщил 1% респондентов, при этом мужчинам чаще, чем женщинам нравится этот регион (2% и 1% соответственно)

В рейтинге любимых мест россиян в родной стране первое место делят Санкт-Петербург и Москва (по 14% голосов). 8% респондентов влюблены в Краснодарский край, в частности Сочи. 4% — в Крым. Еще 4% — в Дальний Восток, включая и Камчатку. Для 3% любимые места в России — в Московской области. По 2% голосов набрали Алтай, Байкал, Башкирия, Дагестан, Калининград, Красноярский край, Казань и Нижегородская область.

Лишь у 4% опрошенных нет любимых мест в РФ.

Мужчины чаще женщин любимыми регионами России называли Московскую область, Байкал и Дальний Восток. Женщинам в своей стране больше нравится Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Калининград.
 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 392
  • Время проведения: 5—13 сентября 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондента
Теги: Опрос

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