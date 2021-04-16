Я нашел ошибку
Главные новости:
Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения.
В предстоящие выходные дни в регионе вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
И обеспечить ее необходимыми ресурсами – например, льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок.
«Единая Россия» обратится к Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах
На красочно сделанной карте перечислен весь перечень предоставляемых МВД услуг, а также изображен qr-код.
В Самаре презентовали универсальную карту-путеводитель по Госуслугам МВД
Сегодня в Самарской области действует 7 индустриальных парков и 2 технопарка.
Самарская область занимает лидирующее положение по развитию индустриальных парков и промышленных технопарков 
Ежедневно сотрудники противопожарной службы выезжают на тушение загоревшейся сухой травы, стерни и мусора.
В регионе за прошедшие сутки из-за пала сухой травы произошло 107 природных пожаров
В день рейда к административной ответственности за нарушение светопропускаемости стекол  было привлечено 64 водителя. 
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
Самарская область и Республика Белоруссия развивают сотрудничество в торгово-экономической сфере.
В Самарской области с деловым визитом находится делегация из Белоруссии
Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».
Самарская область занимает 5 место в России по получению госуслуг в электронной форме
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
1.3
EUR 92.23
1.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область занимает 5 место в России по получению госуслуг в электронной форме

16 апреля 2021 14:34
68
Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

Самарская область занимает 5 место в стране по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» предоставление социально значимых госуслуг в электронном виде должно значительно увеличиться. Запись в детский сад, оформление льгот и пособий будет происходить без дополнительных заявлений, лишних бумаг и походов по инстанциям. «От того, получат ли эти услуги без волокиты и бюрократических проволочек, будут ли они надлежащего качества, зависит не только качество жизни в регионе, но и зачастую – жизнь и здоровье людей. Причем важен здесь весь процесс: от заявки до результата», - считает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На сегодняшний день в регионе сформированы базовые ресурсы для дальнейшего развития данной сферы. 

Подать заявление в Самарской области можно через Региональный портал государственных и муниципальных услуг. Так, за 1 квартал 2021 года жители Самарской области подали более 9,5 тысяч заявлений.

«Самыми популярными услугами стали «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним», «Приём экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», оказываемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, - доля заявлений по этим услугам среди поданных на Региональном портале госуслуг составила более  60%, а также «Информационное обслуживание пользователей в читальных залах государственных архивов Самарской области», оказываемая Управлением государственной архивной службы Самарской области», - рассказал руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

 

Фото:   ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Участвуют все: самарские школьники рассказали о школьных олимпиадах
16 апреля 2021  13:52
Участвуют все: самарские школьники рассказали о школьных олимпиадах
102
Самарские ученые в два раза сократили сроки создания газотурбинных двигателей
16 апреля 2021  11:35
Самарские ученые в два раза сократили сроки создания газотурбинных двигателей
140
Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей
15 апреля 2021  12:51
Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей
342
Весь список
В центре внимания
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
16 апреля 2021  13:38
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
Транспорт
118
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
16 апреля 2021  11:25
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
192
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
16 апреля 2021  10:54
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
162
В Самарской области заработали пристани на Волге в селе Ширяево и Шелехмети
16 апреля 2021  10:51
В Самарской области заработали пристани на Волге в селе Ширяево и Шелехмети
Транспорт
137
После теплых дней жителям Самарской области обещают заморозки
16 апреля 2021  10:43
После теплых дней жителям Самарской области обещают заморозки
Экология
176
Весь список