Самарская область занимает 5 место в России по получению госуслуг в электронной форме

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Самарская область занимает 5 место в стране по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» предоставление социально значимых госуслуг в электронном виде должно значительно увеличиться. Запись в детский сад, оформление льгот и пособий будет происходить без дополнительных заявлений, лишних бумаг и походов по инстанциям. «От того, получат ли эти услуги без волокиты и бюрократических проволочек, будут ли они надлежащего качества, зависит не только качество жизни в регионе, но и зачастую – жизнь и здоровье людей. Причем важен здесь весь процесс: от заявки до результата», - считает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На сегодняшний день в регионе сформированы базовые ресурсы для дальнейшего развития данной сферы.

Подать заявление в Самарской области можно через Региональный портал государственных и муниципальных услуг. Так, за 1 квартал 2021 года жители Самарской области подали более 9,5 тысяч заявлений.

«Самыми популярными услугами стали «Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним», «Приём экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», оказываемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, - доля заявлений по этим услугам среди поданных на Региональном портале госуслуг составила более 60%, а также «Информационное обслуживание пользователей в читальных залах государственных архивов Самарской области», оказываемая Управлением государственной архивной службы Самарской области», - рассказал руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Фото: ТАСС