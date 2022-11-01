Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм

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В понедельник, 31 октября 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, ход реализации национальных проектов, вопросы исполнения бюджета, готовность муниципальных и дорожных служб к первым снегопадам, меры поддержки мобилизованных граждан и их семей и другие темы.

Исполнению показателей национальных проектов участники совещания уделили особое внимание. В первую очередь, разговор шел о планах по вводу жилья, расселению граждан из аварийного жилого фонда, предоставлению квартир детям-сиротам. Кабинет министров проанализировал также показатели исполнения национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Экология» и других. За оставшиеся до конца года два месяца предстоит завершить объекты, выполнить намеченные планы.

«По большинству направлений мы идем очень уверенно и движемся темпами, которые опережают темпы других регионов. Конечно, не обходится без рисков, без проблем, и сегодня мы посвятили анализу этих рисков дополнительное внимание. В первую очередь, важнейшим результатом года является ввод жилья. Сегодня есть абсолютная уверенность в том, что мы выполним план, это 1 876 тысяч квадратных метров жилья, и здесь мы скорее говорили о задачах по перевыполнению этого плана. Мы ставим перед собой цель ввести намного больше, может быть, до двух миллионов квадратных метров. Конечно, решение этой задачи требует значительных усилий со стороны муниципалитетов. Нужна помощь застройщикам по подключению объектов к коммунальным сетям, помощь в проведении работ по благоустройству. Тем не менее, по многим объектам, площадью 50-70 тысяч квадратных метров, мы можем обеспечить ввод досрочно, не дожидаясь следующего года. Это, в свою очередь, позволит нам перевыполнить такую программу, как переселение граждан из аварийного жилья. Также в текущем году потребуются усилия муниципалитетов для приобретения квартир для детей-сирот. В основном все справляются, но хочу напомнить, что у нас текущий год абсолютно рекордный по количеству детей, которые должны получить ключи от долгожданных квартир, это почти 900 человек, и мы должны до конца года эту задачу, безусловно, решить.

Есть у нас отдельные вопросы по проведению капитальных ремонтов. Сегодня при федеральной поддержке проходят масштабные ремонты учреждений здравоохранения, культуры, спорта. Конечно, справляемся с этими задачами, но есть единичные объекты, где требуется дополнительная работа с подрядчиками, чтобы ликвидировать небольшие отклонения от графиков, убедиться в качестве работ и выполнить задачи. Поэтому настраиваю коллег на максимальную мобилизацию. Мобилизация нужна и здесь – трудовая, бюджетная мобилизация, для того, чтобы Самарская область подтвердила свой авторитет лидера в Приволжском федеральном округе, в стране по решению всех государственных задач, которые ставит перед нами Президент Российской Федерации и Губернатор Самарской области», – прокомментировал итоги обсуждения ключевых вопросов Виктор Кудряшов.

Еже один важнейший вопрос оперативного совещания – помощь участникам специальной военной операции на Украине и их семьям. На этот раз опытом поделились глава Новокуйбышевска Сергей Марков, глава Шигонского района Сергей Строев и глава Елховского района Наталья Павлова.

В каждом из трех муниципалитетов проводится адресная работа, о пожеланиях и потребностях семей мобилизованных граждан, добровольцев, всех участников спецоперации местные власти узнают из личных бесед. Виды поддержки самые разные. Пожилым родственникам со слабым здоровьем предоставляется уход на дому, помощь с записью к врачам-специалистам и организацией лечения. Молодым семьям помогают с местами в детских садах и школах, они освобождены от платы за содержание малышей в детских садах и за питание в школах. Оказывается, прямая материальная, психологическая поддержка, помощь в решении коммунальных, хозяйственных вопросов: починить крышу или систему отопления, вскопать огород, привезти дрова. А в Новокуйбышевске, например, волонтеры сопровождают детей в школу и обратно, водят на кружки и секции. Муниципальные власти стараются делать все возможное, чтобы семьи воинов чувствовали заботу и защиту на местах.

«Важно, что вы держите эти вопросы на контроле, что люди могут в любое время позвонить вам на личный номер телефона, получить помощь и поддержку. Не могу не отметить широкий спектр видов поддержки – видно, что к этому вопросу вы подходите неформально, с душой. Очень хорошо, что к оказанию помощи вы привлекаете широкий круг граждан: это и руководители предприятий, и депутаты, и волонтеры, и просто неравнодушные люди», – отметил председатель областного Правительства.

На оперативном совещании обсудили также текущую обстановку в области: по прогнозу синоптиков, уже на этой неделе в регионе ожидаются первые серьезные снегопады. Виктор Кудряшов поручил еще раз проверить готовность техники, дорожных бригад и коммунальных служб к старту традиционных зимних работ.