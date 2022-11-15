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Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»

15 ноября 2022 12:06
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Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»

2022 год стал годом, когда такие качества людей, как отзывчивость, доброта, чуткость, умение принимать быстрые, но ответственные решения, – вышли на первый план. В условиях беспрецедентных вызовов, каждый житель региона сумел сохранить эти качества. Самые достойные стали номинантами акции «Народное признание».

В этом году на участие в акции подано рекордное количество заявок – 695. После первого этапа голосования и выбора членов Общественного совета акции в каждой номинации осталось по 10 номинантов.

В итоге в финальном голосовании участвует 60 номинантов в 6 номинациях: «Признание и Уважение», «Память и Слава», «Наследники Победителей», «Единство и Успех», «Мы Вместе», «Герои нашего времени».

До 30 ноября каждый житель Самарской области может проголосовать на сайте https://www.samregion.ru/institutions/akcziya-narodnoe-priznanie-2022/ или прийти в пункты голосования для заполнения анкеты.

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